BSF भर्ती 2025: 3588 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई

BSF Constable recruitment 2025 : सीमा सुरक्षा बल (BSF) में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज आखिरी मौका है. बीएसएफ द्वारा कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के 3588 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के बीएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती BSF कुल 3588 पदों को भरने के लिए चला रहा है. इन पदों में कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे विभिन्न ट्रेड शामिल हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात 11:59 बजे तक है.