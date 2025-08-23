विज्ञापन

BSF भर्ती 2025: 3588 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई

यह भर्ती अभियान संगठन में कुल 3588 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है. इन पदों में कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे विभिन्न ट्रेड शामिल हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात 11:59 बजे तक है.

Read Time: 1 min
Share
BSF भर्ती 2025: 3588 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका, तुरंत करें अप्लाई
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास आज का समय है.

BSF Constable recruitment 2025 :  सीमा सुरक्षा बल (BSF) में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज आखिरी मौका है. बीएसएफ द्वारा कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के 3588 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 23 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के बीएसएफ की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

KBC 17 का सवाल: भारत के किस स्कूल से पढ़े हैं माइक्रोसॉफ्ट और एडोब के CEO?

यह भर्ती BSF कुल 3588 पदों को भरने के लिए चला  रहा है. इन पदों में कुक, वाटर कैरियर, स्वीपर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे विभिन्न ट्रेड शामिल हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि आज रात 11:59 बजे तक है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BSF Vacancy 2025, BSF Constable Recruitment, Bsf Bharti
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com