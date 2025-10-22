BPSC ने जारी किया भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

BPSC Exam Calendar 2025-26: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने राज्यों भर में अलग-अलग पदों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. बिहार में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए इससे कैलेंडर से काम और आसान हो जाएगा. वे अपनी तैयारी एग्जाम की तारीख के हिसाब से कर सकते हैं. बीपीएससी ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल X पर इस बात की जानकारी दी है. BPSC 2025 परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, कई प्रमुख परीक्षाएं और रिजल्ट 2026 में घोषित किए जाने हैं.

जानें कब होगी कौन सी परीक्षा

इनमें एकीकृत CCE 70वीं के लिए मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू दौर, जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहायक निदेशक परीक्षा, और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए भर्ती, साथ ही सिमुलतला आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य पद शामिल हैं, जिनमें से सभी के परिणाम या इंटरव्यू जनवरी 2026 में अपेक्षित हैं. आयोग ने कहा है कि जारी की गई तिथियां अस्थायी हैं तथा जरूरत उनमें बदलाव किया जा सकता है.

इसके अलावा, विशेष शिक्षक, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, सहायक नगर नियोजक समेत कई तकनीकी पदों के लिए भी भर्ती परीक्षाएं जनवरी 2026 में आयोजित की जाएंगी. वहीं एकीकृत सीईई 71वीं मेन्स की परीक्षा और इंटरव्यू मार्च–अप्रैल 2026 में आयोजित कराई जाएगी. जबकि संयुक्त सहायक अभियंता भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं के परिणाम उसी वर्ष बाद में घोषित किए जाएंगे.

