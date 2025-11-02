BPSC Answer Key: बीपीएससी 71वीं परीक्षा के लिए फाइनल आंसर-की और OMR शीट जारी

BPSC 71st Prelims Answer Key: बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस आंसर-की में पांच प्रश्नों को डिलीट किया गया है. इन सवालों को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है. जिन सवालों को डिलिट कर दिया गया है उन सवालों के पूरे मार्क्स दिए जाएंगे.

बीपीएससी ने आंसर-की के साथ-साथ OMR शीट भी जारी किया है. अगर ओमएमआर शीट में किसी भी तरह की कोई गलती हो तो उम्मीदवार ऑफिशियल ईमेल ID examcontroller-bpsc@gov.in पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.आपत्ति दर्ज करने के लिए 8 नंवबर 2025 तक का समय दिया गया है. वक्त के बाद आपत्ति दर्ज करने पर

इस दिन हुई थी बीपीएससी की परीक्षा

बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की गई थी. एग्जाम 12 बजे से हुई थी और दोपहर 2 बजे तक चली थी. एग्जाम पुरे बिहार में 37 जिलों के 912 सेंटर पर हुई थी.परीक्षा के लिए 4.39 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. प्रोविजनल आंसर-की 20 सितंबर को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी. 21 सितंबर से 27 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई थी.

कब आएगा बीपीएससी का रिजल्ट

फाइनल आंसर-की आने के बाद अब बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. फाइनल आंसर-की जारी होने के बाद अब 8 अक्टूबर के बाद कभी भी परिणाम घोषित किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-CLAT 2026: क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, इस लिंक से करें जल्द अप्लाई

