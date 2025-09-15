BPSC 71st Answer Key 2025: बीपीएससी 71वीं परीक्षा के लिए इस दिन जारी हो सकती है आंसर-की

BPSC 71st Answer Key 2025: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) की 71वीं परीक्षा 13 सितंबर को समाप्त हुई. बिहार के अलग-अलग जिलों में ये परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हुई. परीक्षा खत्म होने के बाद अब उम्मीदवार जल्द ही अब आंसर-की जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. अभ्यर्थी आंसर की को लेकर अपडेट जानना चाह रहे हैं. हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन पिछले साल के पैर्टन से अगर अनुमान लगाए तो बीपीएससी की ओर प्रोविजनल आंसर की इस आखिरी तारीख तक जारी हो सकती है. आंसर की ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जारी होगी.

आपत्ति करने का भी मिलेगा मौका

आंसर-की जरिए उम्मीदवार अपने नंबरों का मिलान कर सकते हैं. इस दौरान अगर में इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनके पास आपत्ति दर्ज करने का मौका होगा. ऑब्जेक्शन ऑनलाइन माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा. आंसर-की जारी होने के अपडेट को लेकर उम्मीदवारों को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है साथ ही ndtv.education पर भी आपको अपडेट मिल जाएगी.

BPSC 71st Answer Key 2025: ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट ndtv.education पर विजिट करना होगा.

वेबसाइट के होम पेज पर आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा.

इसके बाद अभ्यर्थी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे.

लॉगिन के जरिए से ही अभ्यर्थी आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी दर्ज कर सकेंगे.

1298 पदों के लिए हो रही भर्ती

बीपीएससी 71वीं भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 1298 पदों पर भर्ती की जाएगी. बिहार सरकार के अलग-अलग विभागों में इस भर्ती के जरिए नियुक्ति होगी. प्री परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद मेन्स परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा फिर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के फाइनल फाइनल सलेक्शन होगा.

