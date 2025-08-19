बिहार शिक्षक भर्ती NIOS का डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट किया गया जारी

BPSC TRR Result 2025 : बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने आज शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल NIOS से 18 महीने का डिएलएड कोर्स करने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी कर दिया है. आपको बता दें कि बीपीएससी ने कोर्ट के आदेश के बाद डीएलएड के अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया है. इसमें प्राथमिक के तीन विषय और मध्य के छह विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं. आपको बता दें कि बीपीएससी ने विषयवर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है.

IOCL में अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, जानिए योग्यता और आवेदन की अंतिम तिथि

इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इस परीक्षा में 389 अभ्यर्थी, हिन्दी के 100 अभ्यर्थी, संस्कृत के 65, इंग्लिश के 243, सोशल साइंस के 233, गणित के 249 और उर्दू विषय के 171 अभ्यर्थी परीक्षा में पास हुए हैं.

विदित हो कि बीपीएससी की ओर 1.22 लाख पदों को भरने के लिए शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा 7 से 15 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें 7 लाख करीब अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.