बिहार STET 2026 का एडमिट कार्ड आज दोपहर बाद कभी भी हो सकता है जारी, CBT मोड में होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

Bihar STET 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 के एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा का एडमिट कार्ड 18 अक्टूबर यानी 2026 को जारी किया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल पोर्टल stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे. आइए जानते हैं कैसे करें एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख.

बता दें कि BSEB द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक, बिहार STET 2026 का आयोजन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 तक किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन यानी कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) मोड में होगा.

एडमिट कार्ड में कैंडिडेट्स के एग्जाम सेंटर का पूरा पता, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम होगी.

समय से पहुंचे परीक्षा केंद्र

परीक्षा के दिन अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है.

डिजिटल कॉपी नहीं चलेगी, प्रिंटआउट लाना अनिवार्य

बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी यानी प्रिंटआउट साथ ले जाना अनिवार्य है. मोबाइल या टैबलेट में डिजिटल कॉपी दिखाने पर एंट्री नहीं मिलेगी.

कैसे करें डाउनलोड एडमिट कार्ड

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं.

होमपेज पर "Bihar STET Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करिए.

अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भरिए.

Submit बटन पर क्लिक करते ही हॉल टिकट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा.

इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए एक साफ प्रिंटआउट सेव करके रख लीजिए.

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