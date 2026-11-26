sdm somesh dwivedi archana mishra wedding: मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा के दो युवा पीसीएस अधिकारी अब जीवनसाथी बन गए हैं. सतना जिले के नागौद एसडीएम सोमेश द्विवेदी और शहडोल जिले के ब्यौहारी एसडीएम अर्चना मिश्रा ने 25 नवंबर 2026 को सात फेरे लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत की. दोनों अधिकारियों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और विंध्य क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश में इस प्रशासनिक जोड़ी की चर्चा हो रही है. यह सिर्फ दो अधिकारियों की शादी की खबर नहीं है. इसके पीछे संघर्ष, शिक्षा, सपनों और वर्षों की मेहनत की ऐसी कहानी छिपी है, जिसने हजारों युवाओं को प्रेरित किया है.

रीवा के कॉलेज से शुरू हुई थी दोस्ती

सोमेश द्विवेदी और अर्चना मिश्रा की पहली मुलाकात रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में हुई थी. दोनों वहीं स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे. पढ़ाई के दौरान प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना दोनों की प्राथमिकता था. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बीच शुरू हुई पहचान समय के साथ गहरी दोस्ती में बदली और फिर यही रिश्ता विवाह मंडप तक पहुंच गया. आज दोनों अलग-अलग जिलों में प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं. सोमेश द्विवेदी सतना जिले की नागौद तहसील में एसडीएम हैं, जबकि अर्चना मिश्रा शहडोल जिले के ब्यौहारी अनुभाग में एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं. दोनों का गृह क्षेत्र मऊगंज जिला है.

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मऊगंज के बरांव गांव से प्रशासनिक सेवा तक

सोमेश द्विवेदी मऊगंज जिले के बरांव गांव के रहने वाले हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के निजी विद्यालय में हुई. इसके बाद उन्होंने गौरी विद्यालय से हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त की. उच्च शिक्षा के लिए वे रीवा पहुंचे और मॉडल साइंस कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई पूरी की. प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना उन्हें इंदौर तक ले गया, जहां उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की.

पहले प्रयास के परिणाम का इंतजार और बार-बार आने वाली चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. लगातार मेहनत जारी रखी और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की. बेहतर रैंक के साथ उनका चयन राज्य प्रशासनिक सेवा में हुआ और वे डिप्टी कलेक्टर पद तक पहुंचे. प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं. अगस्त 2026 के प्रशासनिक फेरबदल में उन्हें उचेहरा से स्थानांतरित कर नागौद एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई.

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अतिथि शिक्षक पिता का संघर्ष बना सफलता की नींव

सोमेश द्विवेदी की कहानी का सबसे भावुक और प्रेरक पहलू उनके परिवार का संघर्ष है. तीन भाइयों में सबसे छोटे सोमेश के पिता वर्ष 2010 से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. वर्तमान में वे माध्यमिक विद्यालय भैंसही में अतिथि शिक्षक हैं. सीमित आय और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी.

मां ने परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए हर कठिन परिस्थिति में बच्चों का साथ दिया. यही वजह रही कि परिवार के तीनों बेटे आज अपनी-अपनी पहचान बना चुके हैं. सोमेश के दोनों बड़े भाई भारतीय वायुसेना में सेवाएं देकर देश की रक्षा कर रहे हैं, जबकि सबसे छोटे बेटे सोमेश प्रशासनिक अधिकारी के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

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NDTV से बोले शिक्षक, आंखों में आ गए आंसू

सोमेश द्विवेदी के विद्यालय के शिक्षकों के लिए यह उपलब्धि किसी पुरस्कार से कम नहीं है. NDTV संवाददाता विमलेश द्विवेदी से बातचीत में गौरी विद्यालय के अध्यापक जितेंद्र मिश्रा भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि तीनों भाई शुरू से ही बेहद होनहार, अनुशासित और मेहनती थे. पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी.

जितेंद्र मिश्रा ने गर्व के साथ कहा कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि जिन विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया, वे अपने सपनों को हकीकत में बदल दें. उन्होंने बताया कि पूरा विद्यालय परिवार, क्षेत्र और मऊगंज जिला आज इस परिवार की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है.

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पढ़ाई और मेहनत के प्रति था असाधारण समर्पण

विद्यालय से जुड़े शिक्षकों के अनुसार, तीनों भाइयों का व्यवहार बेहद विनम्र था. वे नियमित रूप से पढ़ाई करते थे और अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी परिस्थितियों को अपनी प्रगति के रास्ते में नहीं आने दिया. शिक्षकों का कहना है कि उनकी सफलता यह साबित करती है कि मजबूत संकल्प, मेहनत और परिवार का सहयोग हो तो छोटे गांव से निकलकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं.

मऊगंज के लिए गर्व की कहानी

एक ही महाविद्यालय से पढ़ाई, साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, प्रशासनिक सेवा तक का सफर और फिर विवाह बंधन में बंधना इस जोड़ी को खास बनाता है. इसके साथ ही एक ऐसे परिवार की कहानी, जहां पिता आज भी अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लोगों को भावुक और प्रेरित दोनों कर रही है.

मऊगंज के बरांव गांव से निकलकर नागौद एसडीएम बनने वाले सोमेश द्विवेदी और ब्यौहारी एसडीएम अर्चना मिश्रा की यह जोड़ी आज मेहनत, शिक्षा, संघर्ष और सफलता की मिसाल बन चुकी है.दोनों अधिकारियों के विवाह के बाद लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है. विंध्य की इस चर्चित प्रशासनिक जोड़ी के जीवन में जहां एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, वहीं उनकी संघर्ष और सफलता की कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.



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