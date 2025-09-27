Bihar STET 2025: बिहार सीईटी भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, क्या बढ़ जाएगी परीक्षा की तारीख?

Bihar STET 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने STET भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीखों की घोषणा कर दी है, एप्लीकेशन की प्रक्रिया जारी है. इस दौरान बीएसईबी ने एक और बड़ी अपडेट दी है, STET भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है.पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 27 सितंबर थी. अब 5 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अबतक आवेदन नहीं किए हैं उनके पास एक और मौका है.आवेदन वेबसाइट https:// bsebstet.com पर ही स्वीकार किए जाएंगे.

Bihar STET Exam 2025 की तारीख

बिहार एसटीईटी परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगी,परीक्षा का रिजल्ट 16 नवंबर तक जारी होगा. एग्जाम की डेट नहीं बदली है. बीपीएससी टीआरई 4 (BPSC TRE 4 ) में 26 हजार से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी. अगले कुछ दिनों में बीपीएससी की ओर से वैकेंसी की डिटेल्स जारी कर दी जाएगी. इसमें अगर सीटें बच जाती हैं तो उसे टीआरई-5 में जोड़ दिया जायेगा.

बिहार में इतने टीचरों का हुआ ट्रांसफर

शिक्षा मंत्री ने बताया कि 13 सितंबर तक कुल 41,689 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है. इनमें से 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके द्वारा चुने गए तीन जिलों में हो गया है. जिनका ट्रांसफर नहीं हो पाया है वे 23 सितंबर से 28 सितंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर तीन नए जिलों का ऑप्शन चुन सकते हैं.

