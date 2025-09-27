IBPS PO Result 2025: इंतजार खत्म...आ गया आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट, ये रहा डायरेक्ट लिंक

IBPS PO Result 2025 Declared: बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ी परीक्षा, जिसमें लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. IBPS PO प्री का Result जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने वाले उम्मीदवारों को अपना लॉगिन आईडी दर्ज करना होगा. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मेन्स परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे.मेन्स परीक्षा की जानकारी दे दी गई है.

IBPS PO Result 2025 की परीक्षा 23 और 24 अगस्त 2025 को देश भर में आयोजित कराई गई थी. इस भर्ती के जरिए कुल 5300 पदों को भरा जाएगा. सितंबर 26 को रिजल्ट जारी कर दिया गया है. मेन्स की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा.

IBPS PO Result 2025 :ऐसे चेक करें रिजल्ट?

आईबीपीएस की वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

“CRP PO/MT” सेक्शन पर क्लिक करें.

IBPS PO Prelims Result 2025 लिंक चुनें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि डालें.

लॉगिन करने पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखेगा.

