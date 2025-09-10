UPSSSC PET आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें PDF डाउनलोड

UPSSSC PET Answer Key: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रोविजनल आंसर -की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दिया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यूपी पीईटी आंसर-की के उम्मीदवार अपने नंबरों का मिलान कर सकते हैं. साथ ही जो उम्मीदवार अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है वे इस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं. यूपी पीईटी प्रोविजनल आंसर की उम्मीदवारों के लिए 15 सितंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

यूपी पीईटी स्कोर तीन साल के लिए वैलिड

UPSSSC पीईटी परीक्षा 6 और 7 सितंबर को दो शिफ्टों में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 से 12 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से पांच बजे तक निर्धारित किया गया था. यूपी पीईटी का स्कोर तीन साल तक वैलिड होगा. पहले ये केवल 1 साल के लिए आयोजित होता था. अगर अभ्यर्थी परीक्षा एक बार पास करने के बाद अगले तीन साल तक ग्रुप 'C' की सभी भर्तियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं.

ऐसे चेक करें UPSSSC पीईटी 2025 आंसर-की

ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं.

इसके बाद आंसर-की लिंक पर क्लिक करें.

अब पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें.

आंसर-की सामने होगी, आंसर-की डाउनलोड करके एक प्रति अपने पास रख लें.

ये भी पढ़ें-सेना से रिटायरमेंट के बाद किन नौकरियों में मिलता है आरक्षण? ये रही पूरी लिस्ट

PET Answer Key download pdf

इन भर्तियों के लिए UP PET चाहिए

यूपी एएनएम मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग, राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्स-रे टेक्नीशियन, अकाउंटेंट एवं ऑडिटर, गन्ना विभाग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट, में सर्वेयर आदि पदों पर भर्ती के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी स्कोर जरूरी है.