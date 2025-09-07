विज्ञापन

WBSSC की परीक्षा में यूपी-बिहार सहित कई राज्यों को छात्र पहुंचें बंगाल, हाय सिक्योरिटी में हुआ एग्जाम

वेस्ट बंगाल स्टाफ भर्ती परीक्षा का आयोजन आज यानी रविवार को किया गया, जिसमें यूपी-बिहार सहित अन्य राज्यों से उम्मीदवार एग्जाम देने आए थे.

नई दिल्ली:

West Bengal SSC EXAM: तीन लाख से ज्यादा नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होगा क्योंकि उन्हें रविवार को स्कूल वेस्ट बंगाल स्टाफ भर्ती परीक्षा में शामिल होना है. पिछली बार यह परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी, जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही थी. रविवार को आयोजित इस परीक्षा में देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से सैकड़ों उम्मीदवार एसएससी परीक्षा के लिए बंगाल पहुंचे हैं. इसलिए न केवल बंगाल से, बल्कि अन्य राज्यों से भी उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने के लिए बंगाल पहुंचे हैं. 

इतने सेंटर पर हुई परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग(एसएससी ) परीक्षा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से सैकड़ों उम्मीदवार पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं. यह परीक्षा पुरुलिया जिले के 27 केंद्रों पर हो रही है, जहां 12,316 उम्मीदवार रजिस्ट्रड हैं. इस बार निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद में उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में उम्मीदवार पुरुलिया के अलग-अलग परीक्षा सेंटर के बाहर इंतज़ार करते देखे गए. पश्चिम बंगाल सरकार की व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए, इन उम्मीदवारों ने अपने भविष्य को लेकर आशा और चिंता दोनों व्यक्त की।

यूपी के छात्रों ने बताया  रोजगार को लेकर क्या है हालात

उत्तर प्रदेश के कई उम्मीदवारों ने बताया कि उनके राज्य में बढ़ती बेरोजगारी ने उन्हें पश्चिम बंगाल सहित अन्य जगहों पर नौकरी के अवसर तलाशने पर मजबूर कर दिया है. उन्हें उम्मीद है कि यहां परीक्षाए सुचारू रूप से और बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित की जाएंगी. गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के एक उम्मीदवार, प्रबीर कुमार ने कहा, "हमारे राज्य में नौकरियां नहीं हैं, इसलिए हमें परीक्षा देने के लिए बंगाल आना पड़ता है. हमें विश्वास है कि यहां के अधिकारी पूरी पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया का संचालन करेंगे."

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के एक अन्य उम्मीदवार, आलोक तिवारी ने कहा, "पूर्व में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस बार, हमें उम्मीद है कि एसएससी परीक्षा और भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होगी. अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी केंद्रों पर स्वतंत्र, पारदर्शी और सुचारू परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं. पश्चिम बंगाल विद्यालय सेवा आयोग (WBSSC) कल, 7 सितंबर को अभूतपूर्व सुरक्षा और पारदर्शिता उपायों के तहत कक्षा 9 और 10 की शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाला है. 636 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 3.19 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे.

