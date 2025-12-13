विज्ञापन

WBSSC: शिक्षकों के 23,212 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिस्ट जारी, इस तरह चेक करें अपना नाम

उच्चतम न्यायालय ने साल 2016 की SLST की पूरी भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने नयी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया था.

Read Time: 2 mins
Share
WBSSC: शिक्षकों के 23,212 पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिस्ट जारी, इस तरह चेक करें अपना नाम
प्रत्याशियों की इंटरव्यू लिस्ट जारी सूची रात आठ बजे पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है.

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने 23, 212 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रत्याशियों की इंटरव्यू लिस्ट जारी कर दी है. इन शिक्षकों की नियुक्ति 9वीं-10वीं में पढ़ाने के लिए की जानी है. डब्ल्यूबीएसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा, ‘‘सूची रात आठ बजे पोर्टल पर अपलोड कर दी गई. वहीं, 11 और 12वीं कक्षा के शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा.'' आयोग ने नौवीं और 10 वीं कक्षाओं के शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम 24 नवंबर को जारी किए.

मजूमदार ने बताया कि उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर सक्षात्कार सूची देख सकते हैं. पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 9-10 और 11-12 के सहायक शिक्षक पदों के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षाएं (एसएलएसटी) इस वर्ष चार और 11 सितंबर को आयोजित की गईं। इस प्रक्रिया से कुल 35,726 पदों को भरा जाना है.

ये परीक्षाएं लगभग 26,000 शिक्षक और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किए जाने के बाद आयोजित की गईं. न्यायालय ने 2016 की एसएलएसटी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को गलत बताते हुए रद्द कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने नयी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने का आदेश दिया था.

कैसे करें इंटरव्यू लिस्ट चेक

  • इंटरव्यू लिस्ट चेक करने के लिए डब्ल्यूबीएसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • यहां पर  इंटरव्यू लिस्ट का लिंक दिया गया होगा.
  • इस लिंक पर  क्लिक कर लें. 
  • इस सूची को डाउनलोड करना न भूलें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
WBSSC SLST Result, Bengal WBSSC, SLST Interview List, WBSSC Jobs
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com