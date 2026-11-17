उत्तर प्रदेश में हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और आगे की राह पर मंथन के लिए झुमका नगरी बरेली में 23 नवंबर को NDTV एक विशेष कॉन्क्लेव 'उत्तर प्रदेश 2.0: गांव की रफ्तार' आयोजित कर रहा है. इस कार्यक्रम में योगी सरकार के सीनियर मंत्री, अधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे.

पहले सत्र में सड़कों पर बात...

कॉन्क्लेव में पहले सत्र में 'प्रधानमंत्री ग्राम शक्ति योजना' से लेकर यूपी के अलग-अलग इलाकों में बन रहे नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस वे पर बात होगी. सड़कों के इस जाल ने कैसे गांवों को ताकत दी है और कैसे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इंजन बन रही हैं, इसपर विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही, सड़कों का नेटवर्क बढ़ाने को लेकर सरकार का आगे का क्या प्लान है उसकी जानकारी भी ली जाएगी.

दूसरे सत्र में जनसुविधाओं पर चर्चा...

सड़कों के बाद अगला सत्र समर्पित होगा यूपी में आवास की सुविधाओं को लेकर होगा. यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एमएसएमई मंत्री भूपेंद्र चौधरी इस सत्र में मेहमान होंगे. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी भी अपना अनुभव शेयर करने के लिए मौजूद रहेंगे. साफ पानी, सेहतमंद जिंदगानी की अनिवार्य शर्त है. यूपी में ये सुविधा कहां तक पहुंची, जहां तक पहुंची वहां लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव हुए और जहां तक पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है, वो प्रयास अभी किस स्तर पर है इसपर विस्तार से बात होगी.

कॉन्क्लेव में एक सत्र अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए रखा गया है, जहां वो योजना और उससे मिले लाभ को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे. इस सत्र के दौरान बरेली के डीएम भी मौजूद रहेंगे.

सूबे के बुनियादी ढांचे पर भी चर्चा

5वें सत्र में बात होगी उत्तर प्रदेश में बुलंद होते बुनियादी ढांचे पर जबकि छठे सत्र में एसएसपी अनुराग आर्य बताएंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस ने किस तरह अपनी रणनीति बदली और नई चुनौतियों के लिए पुलिस कैसे खुद को तैयार कर रही है. आखिरी सत्र में खाद, बीज, बाजार, कोल्ड स्टोरेज, बैंक-जनधन खातों आदि पर ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो कि ग्रामीणों की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं. राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार जो जिले की कोऑपरेटिव अध्यक्ष भी हैं इस सत्र की मेहमान होंगी.

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