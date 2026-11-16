यूपी के 16 IAS अधिकारियों का तबादला; NDTV पर देखिए पूरी लिस्ट, जानिए किसे कहां भेजा गया

योगी सरकार ने 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. (फोटो-एनडीटीवी)
- उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल सोलह आईएएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए हैं
- कानपुर मंडलायुक्त को वाराणसी और वाराणसी के मंडलायुक्त को कानपुर स्थानांतरित किया गया है
- ग्रेटर नोएडा के सीईओ को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है
उत्तर प्रदेश के 16 IAS अधिकारियों का तबादला हो गया है. कानपुर मंडलायुक्त का ट्रांसफर वाराणसी कर दिया गया है. वहीं वाराणसी के मंडलायुक्त को कानपुर भेजा गया है. ग्रेटर नोएडा के सीईओ को सीईओ राज्य औधोगिक विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बनाया गया है. सीईओ राज्य औधोगिक विकास प्राधिकरण को ग्रेटर नोएडा सीईओ बनाया गया है. भदोही के डीएम का ट्रांसफर चंदौली कर दिया गया. वहीं चंदौली के डीएम को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाया गया है.
यहां देखिए पूरी लिस्ट
|क्रमांक
|नाम
|वर्तमान पद
|कहां मिला चार्ज
|1
|के विजयेद्र पांडियन
|मंडलायुक्त, कानपुर; आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग; प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य व निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट पिनंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकार कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औधौगिक विकास प्राधिकरण
|मंडलायुक्त, वाराणसी
|2
|एस राजलिंगम
|मंडलायुक्त, वाराणसी
|मंडलायुक्त, कानपुर
|3
|रविकुमार एनजी
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा; स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त , एनसीआर
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
|4
|डॉ. बलकार सिंह
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण
|मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा; स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त , एनसीआर
|5
|सौम्या अग्रवाल
|श्रमायुक्त
|प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य व निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट पिनंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकार कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औधौगि
|6
|अनिल कुमार सिंह
|अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैकिंग), सहकार समितियां
|जिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कायपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
|7
|शैलेष कुमार
|जिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कायपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
|जिलाधिकारी चंदौली
|8
|चन्द्र मोहन गर्ग
|जिलाधिकारी चंदौली
|विशेष सचिव मुख्यमंत्री
|9
|रमेश रंजन
|अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ
|जिलाधिकारी गोंडा
|10
|प्रियंका निरंजन
|जिलाधिकारी गोंडा
|विशेष सचिव नगर विकास
|11
|उमेश मिश्रा
|स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव, नगर विकास
|जिलाधिकारी जौनपुर
|12
|सैमुएल पॉल एन
|जिलाधिकारी जौनपुर
|अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां
|13
|मनोज कुमार राय
|विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन
|जिलाधिकारी श्रावस्ती
|14
|अन्नपूर्णा गर्ग
|जिलाधिकारी श्रावस्ती
|विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार
|15
|आलोक यादव
|जिलाधिकारी शामली
|विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स
|16
|प्रवीण वर्मा
|अपर मुख्य कायपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा
|जिलाधिकारी शामली
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