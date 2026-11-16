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यूपी के 16 IAS अधिकारियों का तबादला; NDTV पर देखिए पूरी लिस्ट, जानिए किसे कहां भेजा गया

वाराणसी और कानपुर कमिश्नर का ट्रांसफर हुआ है. साथ ही शामली, श्रावस्ती, गोंडा, जौनपुर, चंदौली का भी ट्रांसफर हुआ है. यूपी सरकार ने कई अन्य अधिकारियों के भी ट्रांसफर किए हैं.

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यूपी के 16 IAS अधिकारियों का तबादला; NDTV पर देखिए पूरी लिस्ट, जानिए किसे कहां भेजा गया
योगी सरकार ने 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है. (फोटो-एनडीटीवी)
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल सोलह आईएएस अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए हैं
  • कानपुर मंडलायुक्त को वाराणसी और वाराणसी के मंडलायुक्त को कानपुर स्थानांतरित किया गया है
  • ग्रेटर नोएडा के सीईओ को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है
अचानक इतनी बड़ी संख्या में तबादले क्यों किए गए?

उत्तर प्रदेश के 16 IAS अधिकारियों का तबादला हो गया है. कानपुर मंडलायुक्त का ट्रांसफर वाराणसी कर दिया गया है. वहीं वाराणसी के मंडलायुक्त को कानपुर भेजा गया है. ग्रेटर नोएडा के सीईओ को सीईओ राज्य औधोगिक विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बनाया गया है. सीईओ राज्य औधोगिक विकास प्राधिकरण को ग्रेटर नोएडा सीईओ बनाया गया है. भदोही के डीएम का ट्रांसफर चंदौली कर दिया गया. वहीं चंदौली के डीएम को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बनाया गया है.

यहां देखिए पूरी लिस्ट

क्रमांकनामवर्तमान पदकहां मिला चार्ज
1के विजयेद्र पांडियनमंडलायुक्त, कानपुर;  आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग; प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य व निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट पिनंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकार कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औधौगिक विकास प्राधिकरणमंडलायुक्त, वाराणसी 
2एस राजलिंगममंडलायुक्त, वाराणसी मंडलायुक्त, कानपुर
3रविकुमार एनजीमुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा; स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त , एनसीआरमुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
4डॉ. बलकार सिंहमुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणमुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा; स्थानिक आयुक्त तथा आयुक्त , एनसीआर  
5सौम्या अग्रवालश्रमायुक्त प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य व निगम लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट पिनंग कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड; प्रबंध निदेशक, सहकार कताई मिल्स संघ लिमिटेड तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क औधौगि
6अनिल कुमार सिंहअपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैकिंग), सहकार समितियां जिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कायपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण
7शैलेष कुमारजिलाधिकारी, भदोही तथा मुख्य कायपालक अधिकारी, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण जिलाधिकारी चंदौली
8चन्द्र मोहन गर्गजिलाधिकारी चंदौलीविशेष सचिव मुख्यमंत्री
9रमेश रंजनअपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊजिलाधिकारी गोंडा
10प्रियंका निरंजनजिलाधिकारी गोंडाविशेष सचिव नगर विकास
11उमेश मिश्रास्थानांतरणाधीन विशेष सचिव, नगर विकासजिलाधिकारी जौनपुर
12सैमुएल पॉल एनजिलाधिकारी जौनपुरअपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैंकिंग), सहकारी समितियां
13मनोज कुमार रायविशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशनजिलाधिकारी श्रावस्ती
14अन्नपूर्णा गर्गजिलाधिकारी श्रावस्तीविशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार
15आलोक यादवजिलाधिकारी शामलीविशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स
16प्रवीण वर्मा अपर मुख्य कायपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडाजिलाधिकारी शामली


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