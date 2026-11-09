आज दिन की 10 बड़ी खबरें : NCP विलय पर सस्पेंस, अमित शाह का मिशन 2029, रामायण का रिकॉर्ड

बीजेपी ने परिवार तोड़ा, उनके साथ ना कल थे, ना आज हैं और ना कभी रहेंगे” : रोहित पवार

NCP (SP) विधायक रोहित पवार ने शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह मुलाकात स्वास्थ्य और सामान्य चर्चा से जुड़ी हो सकती है, इसे विलय की राजनीति से जोड़ना गलत है. उन्होंने कहा कि BJP ने परिवार और पार्टी में विभाजन कराया है और उनकी पार्टी का भाजपा के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं है. रोहित पवार ने आरोप लगाया कि भाजपा धर्म और जाति के नाम पर विवाद पैदा करती है और कुछ ताकतवर लोगों के हितों की राजनीति करती है.

शरद पवार पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, BJP संग जाने का सवाल ही नहीं: राउत

संजय राउत ने शरद पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कहने वाले "मूर्ख" हैं और शरद पवार अपनी वर्षों की राजनीतिक तपस्या को कभी मिट्टी में नहीं मिलाएंगे. उन्होंने दावा किया कि अजित पवार गुट के कई नेता NDA में खुश नहीं हैं और उनका राजनीतिक भविष्य अमित शाह तय कर रहे हैं. राउत ने शिंदे गुट और अजित पवार गुट को बीजेपी पर निर्भर बताते हुए कहा कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और असली NCP शरद पवार की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी दलों को तोड़कर अफवाहें फैलाने का काम करती है और उनकी पार्टी का मौजूदा बीजेपी नेतृत्व से कोई वैचारिक संबंध नहीं है.

NCP विलय अंतिम चरण में, 8-10 दिन में तस्वीर साफ होगी: संजय शिरसाट

शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया है कि NCP के दोनों गुटों के बीच संभावित विलय की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि अगले 8-10 दिनों में यह साफ हो जाएगा कि कौन सा गुट किसमें शामिल होगा और नेताओं की क्या भूमिका रहेगी. यह बयान पार्थ पवार की शरद पवार से हालिया मुलाकात और प्रफुल्ल पटेल व शरद पवार की बैठक के बाद आई राजनीतिक अटकलों के बीच आया है. वायरल वीडियो और लगातार हो रही मुलाकातों के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में NCP के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

'RSS पर बैन की कोशिश हुई तो इब्राहिम ने किया था बचाव': मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 1930 के दशक की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब Central Province Assembly में संघ पर पहला प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई थी, तब उसके बचाव में कोई स्वयंसेवक या समर्थक नहीं था. उस समय इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने संघ के पक्ष में आवाज उठाई और कहा कि RSS को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह सांप्रदायिक संगठन नहीं है. भागवत ने बताया कि इब्राहिम वैचारिक रूप से 'हिंदू राष्ट्र' की अवधारणा से सहमत नहीं थे, लेकिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के व्यक्तित्व पर भरोसा जताते हुए संघ का बचाव किया था.

2029 तक देश, 2028 तक गुजरात को नशामुक्त बनाएंगे: अमित शाह

काली चौदस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात और केंद्र सरकार की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि गुजरात को दिसंबर 2028 तक और पूरे देश को दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाना लक्ष्य है. उन्होंने लोगों से 1033 हेल्पलाइन पर ड्रग्स बेचने वालों की सूचना देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी. शाह ने कहा कि नशा युवाओं का भविष्य बर्बाद करता है और ड्रग्स से होने वाली कमाई का इस्तेमाल आतंकवाद में भी होता है. उन्होंने समाज और अभिभावकों से सतर्क रहने और नशामुक्त भारत अभियान में सहयोग करने का आह्वान किया.

नासिक के त्र्यंबकेश्वर और सप्तश्रृंगी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई

महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और सप्तश्रृंगी देवी मंदिर को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी के बाद महाराष्ट्र पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं तथा दोनों मंदिरों समेत कालाराम मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. मंदिर परिसरों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं, जबकि सीसीटीवी निगरानी और तलाशी अभियान भी तेज कर दिया गया है. शुरुआती जांच में ई-मेल को हॉक्स माना जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठा रहा है.

'पटाखे नहीं बिकेंगे तो क्या AQI 300 से नीचे रहने की गारंटी कोई देगा?' CTI का बड़ा सवाल

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने दिल्ली में दिवाली के पटाखों को प्रदूषण का मुख्य कारण मानने पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि 5 से 7 नवंबर के बीच भी दिल्ली का AQI 350-400 के बीच रहा, जबकि उस समय पटाखे नहीं जले थे. CTI का कहना है कि यदि पटाखों की बिक्री पूरी तरह बंद कर दी जाए तो क्या कोई यह गारंटी देगा कि अक्टूबर से जनवरी के बीच AQI 300 से ऊपर नहीं जाएगा. संगठन ने पराली, मौसमीय परिस्थितियों और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी ध्यान देने की मांग की है. साथ ही कहा है कि पटाखा उद्योग से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका, बच्चों की दिवाली की खुशियां और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए संतुलित समाधान निकाला जाना चाहिए.

महंगाई का एक और झटका, HUL ने Surf Excel, Rin, Wheel और Dove के दाम बढ़ाए

देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में से एक Hindustan Unilever (HUL) ने अक्टूबर-नवंबर में अपने कई लोकप्रिय डिटर्जेंट और पर्सनल केयर उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी हैं. Surf Excel और Rin के कुछ बार साबुनों में करीब 20% तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि Wheel पाउडर के दाम 8-9% बढ़े हैं. वहीं Dove और Pears साबुन भी महंगे हुए हैं. Surf Excel के कुछ उत्पादों में इस साल तीसरी बार कीमत बढ़ाई गई है, जिससे रोजमर्रा की घरेलू जरूरतों पर उपभोक्ताओं का खर्च और बढ़ने वाला है.

रोहित फिर से मुंबई इंडियंस के कप्तान! फ्रेंचाइजी करेगी जल्द ऐलान, अब इस टीम के लिए खेलते दिखेंगे पांड्या

मुंबई इंडियंस में IPL 2027 से पहले कप्तानी को लेकर बड़ा मंथन चल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजी एक बार फिर रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपने के विकल्प पर विचार कर रही है और रोहित भी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार बताए जा रहे हैं. दूसरी ओर हार्दिक पंड्या की कप्तानी को लेकर भी चर्चा जारी है. रोहित शर्मा की अगुआई में मुंबई इंडियंस ने पांच IPL खिताब जीते थे, इसलिए उनकी संभावित वापसी को टीम के नेतृत्व में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. फ्रेंचाइजी की ओर से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने IPL फैंस के बीच हलचल बढ़ा दी है.

'रामायण' का रिकॉर्डतोड़ जलवा, BookMyShow पर 1 घंटे में बिके 1.40 लाख से ज्यादा टिकट

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म ने BookMyShow पर एक घंटे में 1.40 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है और धुरंधर 2 तथा पुष्पा 2 के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं. यह उपलब्धि हासिल करने वाली फिल्म पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने प्रति घंटे 1.10 लाख, 1.20 लाख, 1.30 लाख और 1.40 लाख टिकट बिक्री के आंकड़े पार किए हैं. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश प्रमुख भूमिकाओं में हैं.