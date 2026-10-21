टाइगर श्रॉफ पर हमले की पटकथा सामने आई, तीन नहीं सात थे किरदार

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुई फायरिंग के बाद पूरा बॉलीवुड सहम गया है. टाइगर की कार पर गोली भले ही दो लोगों ने चलाई हो लेकिन इसके पीछे एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे सात किरदार होने का खुलासा हुआ है. ये सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. गोली मुंबई में चली लेकिन इसके पीछे के किरदार दिल्ली में मौजूद थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस ने तीन शूटर्स को कोटा से और साजिश के चार आरोपियों को दिल्ली से धर दबोचा. हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में दो महिलाएं भी शामिल थीं.

टाइगर पर हमले के 7 आरोपी

ऋतिक उर्फ रोशन- टाइगर के इस शूटर की उम्र 22 साल है. वह बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है और मुंबई में रैपिडो बाइक चलाता था. रेहान- इस शूटर की उम्र 17 साल है. यह हरियाणा के सोनीपत के बड़ौदा थूथन गांव का रहने वाला है. फूल सिंह-यह आरोपी हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है. उसकी उम्र 18 साल है. मुंबई पुलिस ने उसे राजस्थान के कोटा से धर दबोचा. कुणाल- टाइगर पर हमले के इस साजिशकर्ता की उम्र 21 साल है. यह हरियाणा के सोनीपत जिले के रोहणा गांव का रहने वाला है. सुमित- उम्र 19 साल है. वह हरियाणा के सोनीपत के मटिंडू रोड के वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है. राधा- उम्र 23 साल है. वह उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नहवइया की रहने वाली है.उसके पति का नाम सुनील है. बबीता- उम्र 23 साल है. वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कोठियार की रहने वाली है.

कुणाल और सुमित ने किया हथियारों का इंतजाम

पुलिस ने पहले ऋतिक, रेहान और फूल सिंह को गिरफ्तार किया था. बाद में हरियाणा के सोनीपत से कुणाल, सुमित और दिल्ली से राधा और बबीता को भी धर दबोचा. पुलिस जांच के मुताबिक, टाइगर पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर कुणाल, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित के संपर्क था. उसने ही टाइगर पर हमले की जिम्मेदारी ली थी. हथियारों का इंतजाम कुणाल और सुमित ने ही किया था. बाद में ये हथियार कथित तौर पर राधा और बबीता को दिए गए थे.जानकारी के मुताबिक, राधा और बबीता ही इन हथियारों को मुंबई के दादर लेकर पहुंची थीं. दोनों लड़कियों ने ये हथियार शूटरों को दिए थे. इन चारों को दिल्ली से अरेस्ट किया गया. इसके बाद सभी को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया.

लॉरेंस गैंग के गुर्गे से कैसे मिला कुणाल?

कुणाल हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा था. उसकी अनिल पंडित से मुलाकात हरसाना गांव के अपने एक दोस्त के जरिए हुई थी. फिर वह एक एन्क्रिप्टेड ऐप की मदद से अनिल पंडित से बात करने लगा.कुणाल अनिल पंडित के कहने पर ही अमृतसर से एक पिस्टल और 20 कारतूस लेकर आया था. राधा से उसकी मुलाकात दो महीने पहले हुई थी.

राधा और बबीता मुंबई लेकर पहुंचीं थीं हथियार

राधा और बबीता 17 अक्टूबर को मुंबई दादर स्टेशन पर उतरीं और एक होटल में रुकी थीं. सुबह करीब 11 बजे एक नाबालिग लड़का होटल के पास पहुंचा, जिसे राधा ने हथियारों वाला बैग दे दिया था. टाइगर श्रॉफ की कार पर इन हथियारों से 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे फायरिंग हुई. इसी दिन राधा और बबीता दादर से हरिद्वार एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. 20 अक्टूबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों को पुलिस ने धर दबोचा.जबकि कुणाल और सुमित को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया.

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