करोड़ों की कोठी, सोना के जेवर, चांदी का लोटा... ACB की रेड में 9.41 करोड़ की संपत्ति का मालिक निकला घूसखोर मैनेजर

तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने महबूबाबाद जिले में सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (टेक्निकल) वी. नरसिम्हा राव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 9.41 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया है. ACB ने बताया कि अधिकारी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों से जुड़ी 7 जगहों पर शुरुआती तलाशी ली गई. राव पहले खम्मम कलेक्ट्रेट में काम कर चुके हैं और उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान कथित भ्रष्टाचार के ज़रिए अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं ज़्यादा संपत्ति जमा की.

अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर मिले कई प्लॉट

ACB ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 13(1)(b) और धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जांच चल रही है. तलाशी के दौरान खम्मम जिले के बल्लेपल्ली, रघुनाथपालेम और वेलुगुमतला में कुल 1,230.16 वर्ग गज के 5 खुले प्लॉट मिले. ये सभी संपत्तियां अधिकारी और उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और दस्तावेजों के अनुसार इनकी कीमत 30.72 लाख रुपये है.

अधिकारी के घर एसीबी की छापेमारी.

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इसके अलावा सूर्यापेट जिले में भी खेती की जमीन का पता चला, जिसमें कमला चेरुवु, सिरिकोंडा और मोथे मंडल की जमीनें शामिल हैं. इन संपत्तियों में नवावरम में लगभग 5.31 एकड़ के दो प्लॉट भी शामिल हैं. इन खेती की जमीनों की दस्तावेज और एग्रीमेंट के अनुसार कीमत अलग-अलग है.

तीन रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग भी

ACB ने तीन रिहायशी या कमर्शियल इमारतों का भी पता लगाया है. जिसमें खम्मम के कविराज नगर में एक G+2 RCC बिल्डिंग, LB नगर के बडांगपेट में सागर एन्क्लेव में एक G+4 RCC बिल्डिंग, और सागर एन्क्लेव में ही ग्राउंड, पहली और दूसरी मंज़िल वाली एक बिल्डिंग शामिल है. ये संपत्तियां अधिकारी, उनकी पत्नी और ससुर के नाम पर हैं.

अधिकारी के घर से छापेमारी में मिले सोना-चांदी के जेवर.

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रेड में कार, सोना, चांदी भी मिला

इनकी कुल दस्तावेज़ी कीमत 1.58 करोड़ रुपये आंकी गई है. चल संपत्तियों में 18.49 लाख रुपये की हुंडई क्रेटा, 1.05 लाख रुपये की टीवीएस जुपिटर और 50,000 रुपये की होंडा एक्टिवा 4G शामिल हैं. घर के सामान की कीमत 33.48 लाख रुपये आंकी गई थी. जांचकर्ताओं ने लगभग 360.97 ग्राम सोने और 331.58 ग्राम चांदी के गहनों की भी जानकारी दी, जिनकी कुल कीमत 9.39 लाख रुपये बताई गई है. अधिकारी के घर से 15,600 रुपये नकद ज़ब्त किए गए.

एसीबी की तलाशी अभियान में मिला अधिकारी का मकान.

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अचल संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ से ऊपर हो सकती है

ACB ने कहा कि अचल संपत्तियों की बाज़ार कीमत उनके रिकॉर्ड में दर्ज कीमत से काफी ज़्यादा हो सकती है और यह 50 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है. जांचकर्ता कथित तौर पर बेनामी नाम से खरीदी गई एक संदिग्ध राइस मिल के साथ-साथ फंड के स्रोतों और पहचानी गई संपत्तियों के मालिकाना हक की भी जांच कर रहे हैं.



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