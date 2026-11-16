सुप्रीम कोर्ट ने दी बीजेपी विधायक राजू सिंह को राहत, अब विधानसभा की सदस्यता पर होगा यह असर

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह को बड़ी राहत दी है. अदालत ने हर्ष फायरिंग के मामने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है. यह मामला 2018 का है, जब दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फॉर्म हाउस में नए साल के जश्न में हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई थी. इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी विधानसभा की सदस्यता पर फिलहाल कोई संकट नहीं आएगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल फतेहपुर बेरी स्थित फॉर्म हाऊस में 31 दिसंबर 2018 की रात आयोजित नए साल के जश्न के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से डॉ. अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी. इस मामले में इस साल जुलाई 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजू सिंह को दोषी ठहराते हुए राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट में चार साल की सजा सुनाई थी. उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. यह जुर्माना राशि पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर दी जानी है.

बीजेपी विधायक ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहां से उन्हें जमानत मिल गई थी. इस समय वो जमानत पर हैं. अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है.इससे उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं जाएगी.

कैसा रहा है राजू कुमार सिंह का राजनीतिक सफर

राजू कुमार सिंह कई दलों से होते हुए बीजेपी में आए हैं. सबसे पहले 2005 में वो लोजपा के टिकट पर साहेबगंज से विधायक चुने गए थे. लेकिन 2010 के चुनाव से पहले वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और उसके टिकट पर विधायक चुने गए. उन्होंने 2015 में जदयू छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद 2020 के चुनाव में वो मुकेश सहनी की वीआईपी में शामिल हो गए. लेकिन जीतने के बाद फिर पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए. पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें साहेबगंज से टिकट दिया और वो जीते भी. इस चुनाव के बाद बनी नीतीश कुमार की सरकार में उन्हें पर्यटन मंत्री बनाया गया. लेकिन नीतीश के इस्तीफे के बाद बनी सम्राट चौधरी की सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली.

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