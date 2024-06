राहुल गांधी चाहते हैं, मार्केट में बंद हो जाए FII का फ्लो हो जाए बंद : अमित मालवीय का पलटवार

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरुवार को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election Result 2024) के नतीजों के दिन यानी 4 जून को स्टॉक मार्केट (Stock Market) में हुए डाउनफॉल को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया है. राहुल गांधी का दावा है कि 2024 के रिजल्ट से पहले पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 4 जून को शेयर मार्केट में बूम आने की बात कही थी. जिसके बाद निवेशकों ने मार्केट में अच्छा-खासा पैसा लगा दिया. स्टॉक मार्केट में गिरावट के बाद 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. राहुल ने इस मामले की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी से जांच कराने की मांग की है. इस बीच, BJP ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है. BJP ने कहा, "लोग निवेश न करें, इसके लिए राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं."

अमित मालवीय ने राहुल गांधी की बातों को खारिज करते हुए कई पॉइंट भी गिनाए हैं. उन्होंने कहा कि इन पॉइंट से साफ है कि 31 मई से 6 जून के बीच शेयर मार्केट में गिरावट नहीं, बल्कि तेजी आई है. लिहाजा कांग्रेस नेता के दावे झूठे हैं. मालवीय ने कहा, "राहुल गांधी भारत से नफरत करने वाले निराशावादी नेता हैं. वह झूठे भी हैं."

मालवीय ने तर्क दिया, "सच यह है कि 31 मई 2024 (क्लोजिंग) से 6 जून, 2024 तक BSE सेंसेक्स 1149.96 पॉइंट बढ़ा. इसने 1.55% की छलांग लगाई. इस दौरान इंवेस्टर्स ने पिछले 4 दिनों में शेयर मार्केट से करीब 7.5 ट्रिलियन रुपये कमाए."

Rahul Gandhi is an India loathing pessimist. He is also a LIAR and doomsday purveyor.



Here are the facts:



•Truth is that from May 31, 2024 (Closing) to June 6, 2024 (Closing), BSE Sensex increased by 1149.96 points,which is a jump of 1.55%.

•So investors earned approximately… pic.twitter.com/br9Jrdvqgq