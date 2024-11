पंजाब में पराली जलाने में कमी नहीं, किसान कैसे दे रहे NASA के सैटेलाइट को चकमा, साइंटिस्ट ने बताया

उत्तर भारत इन दिनों धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है. वहीं तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है. प्रदूषण (Pollution) से इतना बुरा हाल है कि एक्यूआई लगातार गंभीर श्रेणी में है. इंडो-गगंटिक प्लेन्स (IGP) में हवा की गुणवत्ता चिंता का विषय बनी हुई है. सैटेलाइट इमेजेस से दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेत उत्तर-पश्चिम भारत में धुंध खतरनाक स्तर पर दिखाई दे रही है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भा भी धुंध से बुरा हाल है.

नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एयरोसोल रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक हिरेन जेठवा ने सैटेलाइट इमेजिस को शेयर किया है, जिनमें आईजीपी को कवर करने वाले स्मॉग की डिटेलिंग ,नवंबर में घनी धुंध की वजह और पंजाब में किसान कैसे नासा की सैटेलाइट को चकमा दे रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें पराली जलती हुई भी दिखाई दे रही है.

Early morning satellite images reveal IGP engulfed in smog. Delhi AQI in severe category. Urban heat island effect over Delhi. Farm fires in Pujab appear to have passed peak burning phase, but still plenty to fuel bad AQI downwind @VishnuNDTV @mohitk1 @CBhattacharji @jksmith34 pic.twitter.com/OTGXyJwVny