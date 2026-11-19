महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बदलती आबादी को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि शहर में हिंदू और मुस्लिम बच्चों के जन्म का अनुपात 3:2 है. उनके मुताबिक, 2025 में मुंबई में 70,380 हिंदू और 48,554 मुस्लिम बच्चों का जन्म हुआ. पिछले पांच साल में 3,36,625 हिंदू और 2,20,754 मुस्लिम बच्चों के जन्म का दावा भी उन्होंने किया है. सोमैया ने इन आंकड़ों के आधार पर मुंबई की आबादी में बदलाव की आशंका जताई है. उनका कहना है कि 2011 की जनगणना में मुंबई की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 25 फीसदी हो सकती है और 2051 तक 31 फीसदी पहुंच सकती है. हालांकि, ये उनके दावे और अनुमान हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

क्या कहती है प्यू रिसर्च की रिपोर्ट?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में दुनिया की मुस्लिम आबादी करीब 2.02 अरब थी. 2070 तक इसके बढ़कर 3.64 अरब होने का अनुमान है. दुनिया की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 25.6 फीसदी से बढ़कर 35.8 फीसदी हो सकती है.

भारत के लिए रिपोर्ट में अनुमान है कि 2070 तक मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 15.2 फीसदी से बढ़कर 19.6 फीसदी हो सकती है. वहीं, हिंदू आबादी की हिस्सेदारी 79.4 फीसदी से घटकर 75.8 फीसदी रहने का अनुमान है. यानी भारत में हिंदू आबादी बहुसंख्यक बनी रहेगी.

मुंबई के आंकड़ों पर सवाल

प्यू रिसर्च की रिपोर्ट में मुंबई की आबादी को लेकर कोई अलग अनुमान नहीं दिया गया है. भारत के आंकड़ों को मुंबई पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता. किसी शहर की आबादी में बदलाव सिर्फ जन्म दर से तय नहीं होता. इसमें दूसरे शहरों और राज्यों से आने वाले लोग, विदेश से होने वाला प्रवासन और मृत्यु दर जैसे कई कारण भी शामिल होते हैं.

इसके अलावा, सोमैया की ओर से बताए गए जन्म के आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, BMC के 2025 के रिकॉर्ड में कुल 1,17,606 जीवित जन्म दर्ज किए गए थे, जबकि सोमैया की ओर से बताए गए हिंदू और मुस्लिम जन्म के आंकड़ों का कुल इससे अधिक है.

CM फडणवीस से स्पेशल कमेटी बनाने की मांग

किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि मुंबई की आबादी में हो रहे बदलाव का अध्ययन करने के लिए विशेष कमेटी बनाई जाए. यह कमेटी जन्म दर, जनगणना, प्रवासन और सरकारी रिकॉर्ड की जांच करे.

फिलहाल, मुख्यमंत्री की तरफ से इस मांग पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मुंबई की बदलती आबादी को लेकर किए जा रहे दावों की वास्तविकता क्या है और सरकारी आंकड़े इस बारे में क्या बताते हैं.

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