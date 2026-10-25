अनंत सिंह का ऐलान-अपनी पार्टी बनाएंगे, निष्कासन पर बोले- जेडीयू अब खत्म; नीतीश पर नो कॉमेंट

बिहार में एमएलसी चुनावों के बीच राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है. शनिवार को जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकाल दिया था. वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी खुद बना लेंगे, JDU अब खत्म हो चुकी है, हालांकि अनंत सिंह का कहना है कि उनकी नीतीश कुमार से दूरी नहीं है. एमएलसी चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर अनंत सिंह ने जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का खुला समर्थन किया था और उनके पक्ष में प्रचार किया था. ऐसे में वोटिंग के बाद JDU ने बड़ा फैसला लेते हुए अनंत सिंह को पार्टी से निकाला था.

जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा है: अनंत सिंह

जदयू से निकाले जाने के बाद विधायक अनंत सिंह ने कहा 'हम कहा जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में क्या बताएं. हम अपनी पार्टी बना लेंगे. मुझे विधायकी जाने की चिंता नहीं है. हम पार्टी से कभी टिकट मांगने नहीं गए थे, पार्टी टिकट देती है. वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा नीतीश जी की पार्टी थी, नीतीश जी खत्म हुए, पार्टी खत्म हो गई. नीतीश जी बीमार रहते हैं, उनकी बुराई कभी नहीं करेंगे. जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा है, पार्टी को दस सीटें नहीं मिलेंगी.'

जनता भगवान होती है: अनंत सिंह

जदयू निकाले जाने पर अनंत सिंह ने कहा 'मुझे कोई पछतावा नहीं है, जनता भगवान के समान है और उन्होंने जो भी कदम उठाया है, वह सही फैसला था. मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है. यह पार्टी नीतीश कुमार की थी और सारे फैसले वे खुद ही लेते थे. अब पार्टी में बचा ही क्या है? किसने इसमें योगदान दिया है? पार्टी ने मुझे निकाल दिया है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया है? अब हम आगे क्या करेंगे?. मुझे नहीं पता कि यह कदम उठाने का आदेश किसने दिया. शायद वे लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने पार्टी पर कब्जा कर लिया है. मैं अपनी खुद की पार्टी को मजबूत करूंगा. मुझे लगता है कि जदयू का कोई भविष्य नहीं है. चुनावों के दौरान यह साफ हो जाएगा.

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'नीतीश कुमार से दूरी नहीं है'

हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी नीतीश कुमार से कोई दूरी नहीं है. वह नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे. उन्होंने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया है. वहीं निशांत कुमार को लेकर कहा कि निशांत कुमार अभी कुछ नहीं है, उनके बारे में क्या ही कहा जाए. राजनीति में जनता ही भगवान होती है.' अनंत सिंह के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है.

अनंत सिंह को जदयू से निकाला गया

दरअसल, अनंत सिंह ने एमएलसी चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया था. जबकि जदयू के ऑफिशियल प्रत्याशी नीरज सिंह का खुला विरोध किया था. इस दौरान अनंत सिंह ने पार्टी के सीनियर नेताओं पर जमकर बयानबाजी भी की थी. ऐसे में एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है. अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है. जबकि उनकी पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी की भी पार्टी से प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी थी.

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