मैसूर दशहरा कार्यक्रम में CM के साथ एंट्री से रोके गए मंत्री, पुलिस अधिकारी से तीखी बहस का वीडियो वायरल

कर्नाटक के प्रतिष्ठित मैसूर दशहरा कार्यक्रम के दौरान एक असहज स्थिति देखने को मिली. कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के प्रवेश करने के बाद राज्य सरकार के तीन मंत्रियों को गेट पर ही रोक दिया गया. इसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और मंत्रियों के बीच तीखी बहस हो गई.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल के अंदर चले जाते हैं, जबकि मंत्री शिवराज तंगडागी, केएस बसवनथप्पा और पीएम नरेंद्रस्वामी को प्रवेश नहीं दिया जाता.

मंत्रियों ने बताया कि उनके पास अनुमति है

पुलिस द्वारा रोके जाने पर तीनों मंत्रियों ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है. इसके बावजूद कुछ समय तक उन्हें गेट पर ही रोका गया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस होती दिखाई दी. वीडियो में खास तौर पर कृषि मंत्री काफी नाराज नजर आए. उन्होंने पुलिस अधिकारी से अपनी आपत्ति जताई और कार्यक्रम में प्रवेश को लेकर सवाल उठाए. बहस के दौरान माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया.

घटना ने खड़े किए सवाल

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब मैसूर दशहरा राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों में से एक माना जाता है. कार्यक्रम स्थल पर मंत्रियों को रोके जाने और उसके बाद हुई बहस ने सुरक्षा व्यवस्था और समन्वय को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल इस मामले पर अधिकारियों की ओर से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है.

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