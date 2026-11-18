उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को उधमपुर स्थित एसकेपीए में प्रोबेशनरी पुलिस उपाधीक्षकों, प्रोबेशनरी उप-निरीक्षकों, और वन सुरक्षा बल के सहायक निदेशकों की पासिंग-आउट परेड को संबोधित किया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों, रशपाल कुमार और बाबी चंद को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि उनका साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा. उपराज्यपाल ने उनके परिवारों को भरोसा दिलाया कि पूरा देश उनके साथ मजबूती से खड़ा है और उनके कल्याण, सम्मान तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

उपराज्यपाल ने कहा कि एक शहीद का घर मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर और तीर्थस्थल है. मैं उनके परिवारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कठिन घड़ी में वे अकेले नहीं हैं. पूरा देश उनके साथ खड़ा है. यह सच है कि किसी भी मुआवजे से एक अमूल्य जीवन की भरपाई नहीं की जा सकती. फिर भी, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम यह सुनिश्चित करें कि देश के इन बहादुर सपूतों के परिवार एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करें.

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें हर आवश्यक सहायता मिले, ताकि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल रहे. देश का हर नागरिक इन बहादुर सपूतों के साहस, समर्पण और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है. अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने वाले 74 अधिकारियों को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इन समर्पित युवा अधिकारियों ने राष्ट्र सेवा का मार्ग चुना है. उन्होंने कहा कि उनकी यह उपलब्धि न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी गर्व का क्षण है, जो जनसेवा और साहस के इसके गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है.

नए शामिल हुए अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिसिंग और पर्यावरण की सुरक्षा करना एक नेक जिम्मेदारी है, जिसके लिए त्याग, प्रतिबद्धता और कर्तव्य की गहरी भावना की आवश्यकता होती है. उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के उस शानदार रिकॉर्ड को रेखांकित किया, जिसमें उन्होंने दशकों की समर्पित सेवा और बलिदान के जरिए आतंकवाद का सामना किया, कठिन परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बनाए रखी और नागरिकों की सुरक्षा की.

उन्होंने कहा कि अब केवल मुट्ठी भर विदेशी आतंकवादी बचे हैं; जल्द ही जम्मू-कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा. दशकों तक एक ऐसा माहौल बना रहा, जिसमें साल के आधे समय तक दुकानें, स्कूल और कारोबार बंद रहते थे. जम्मू-कश्मीर में मौजूद 'संघर्ष के सौदागर' आतंकवाद और अलगाववाद के धंधे में लगे हुए थे. लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश ने उन्हें करारा जवाब दिया और इन 'संघर्ष के सौदागरों' की दुकानें बंद करा दीं.

सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियों का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने एक आधुनिक पुलिसिंग दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया, जो साइबर खतरों, डिजिटल कट्टरपंथ, ड्रोन से जुड़े खतरों, नार्को-टेररिज्म (नशीले पदार्थों से जुड़ा आतंकवाद) और अन्य प्रकार के 'असममित युद्ध' से निपटने में सक्षम हो. उपराज्यपाल ने आज की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी दक्षता, फोरेंसिक क्षमताओं, खुफिया जानकारी जुटाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने कहा कि आज सुरक्षा का खतरा सिर्फ बंदूक से ही नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन के जरिए भी आ सकता है. अगर हम आज की चुनौतियों का सामना पुराने तरीकों से करेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे. मैं चाहता हूं कि हर जवान और हर अधिकारी न केवल आतंकवाद से निपटने में, बल्कि डिजिटल टूल्स, फोरेंसिक साइंस, साइबर फोरेंसिक, डिजिटल सबूतों और निगरानी तकनीक में भी पूरी तरह माहिर हो.

उपराज्यपाल ने सामुदायिक जुड़ाव और प्रभावी 'बीट पुलिसिंग' (इलाके में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी) के महत्व पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि नागरिकों और पुलिस के बीच भरोसा होना सुशासन के लिए बहुत जरूरी है. अधिकारियों से कहा गया कि वे संवेदनशीलता, पेशेवर रवैये और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दें. उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. साथ ही, जम्मू-कश्मीर में कानून-व्यवस्था बेहतर होने से निवेश, पर्यटन, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे के विकास में काफी मदद मिली है.

उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में, जम्मू-कश्मीर में शांति चाहने वालों की संख्या बढ़ी है. जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक अपने लिए एक सुरक्षित घर, अच्छी शिक्षा, रोजगार, व्यापार के अवसर और अपने बच्चों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य चाहता है. अब, आपको न केवल उनकी सुरक्षा का, बल्कि उनके भरोसे का भी रक्षक बनना होगा.

इससे पहले, उपराज्यपाल ने औपचारिक सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया. उन्होंने उन अधिकारियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था.

युवा अधिकारियों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई. इस अवसर पर विधानसभा सदस्य पवन कुमार गुप्ता, बलवंत सिंह मनकोटिया और आरएस पठानिया, मुख्य सचिव डॉ. सज्जन सिंह यादव, डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव चंद्रकर भारती, जेएंडके वन सुरक्षा बल के निदेशक सर्वेश राय, एसकेपीए उधमपुर के निदेशक डॉ. मो. हसीब मुगल, पुलिस, सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों के परिजन उपस्थित थे.

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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