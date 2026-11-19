अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच अंतिम चरण में है. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने जांच पूरी करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दे दिया. इस हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ इस त्रासदी की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इनमें एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 के पायलट-इन-कमांड रहे दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता की ओर से दायर याचिका भी शामिल है. केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच की शेष औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दो से तीन सप्ताह का समय मांगा. उन्होंने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी होने वाली है.

मेहता ने कहा, "हम जांच के अंतिम चरण में हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में हुई देरी जानबूझकर नहीं है और विमानन दुर्घटनाओं की जांच में अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होता है. हालांकि, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अतिरिक्त समय देने की मांग का विरोध किया. केंद्र की दलीलों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया और याचिकाओं को आगे की सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

इससे पहले, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में समानांतर या अदालत की निगरानी में अलग से जांच कराने की मांग का विरोध किया था. एजेंसी ने कहा था कि जांच व्यापक वैधानिक ढांचे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है. जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के अनुबंध-13 के तहत निर्धारित 66 अनिवार्य जांच प्रक्रियाओं में से 49 पूरी कर ली गई हैं. एक इंजन मॉनिटरिंग यूनिट से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण को छोड़कर सभी तकनीकी परीक्षण भी पूरे हो चुके हैं.

एएआईबी ने यह भी बताया था कि अंतिम विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह विशेषज्ञ समूह काम कर रहे हैं. रिपोर्ट को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने से पहले उसके मसौदे को अमेरिकी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) के साथ टिप्पणियों के लिए साझा करना आवश्यक है. गौरतलब है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान एआई-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई थी. बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में विमान में सवार 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों सहित कुल 260 लोगों की मौत हुई थी. जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान गई थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जांच की स्थिति से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड पर रखने के लिए केंद्र सरकार को तीन सप्ताह का समय दिया था. उस दौरान अदालत को बताया गया था कि जांच अंतिम चरण में है और विमान के कुछ हिस्सों को विशेष परीक्षण के लिए विदेश भेजा गया है.

IANS के इनपुट के साथ

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