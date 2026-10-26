गुवाहाटी के होटल में ताबड़तोड़ गोलीबारी, एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 5 की मौत

असम की राजधानी गुवाहाटी में सोमवार शाम एक होटल के भीतर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से सनसनी फैल गई. घटना GS रोड स्थित बोरा सर्विस क्षेत्र के होटल 'बिलास इन' में हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने कई लोगों पर गोलियां चला दीं. जानकारी के अनुसार हमलावरों ने कुल छह लोगों को निशाना बनाया. गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

पुलिस ने पांच लोगों की मौत की पुष्टि की है. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना के बाद होटल और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस होटल कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, सोमवार रात करीब 9 बजे बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल 'बिलास इन' में एक दुखद गोलीबारी की घटना हुई. इस हमले में छह लोगों को गोली लगी, जिनमें से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों में चार लोग एक ही परिवार के सदस्य बताए गए हैं.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना होटल 'बिलास इन' के लीज एग्रीमेंट (पट्टे के समझौते) से जुड़े संपत्ति विवाद का परिणाम हो सकती है. होटल के मालिक पक्ष और होटल को लीज पर लेने वाले व्यक्ति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किया गया आरोपी कोई भाड़े का हत्यारा नहीं है, बल्कि वही व्यक्ति है जिसने होटल को लीज पर लिया था. साथ ही, उसका मृतकों से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है.

पुलिस ने घटना के मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अब तक के तथ्यों से संपत्ति विवाद इस गोलीबारी की मुख्य वजह प्रतीत हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.



यह भी पढ़ें- पंजाब में AAP सरपंच के भाई की फायरिंग में मौत, अज्ञात युवकों ने बरसाईं गोलियां; दहशत