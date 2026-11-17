महाराष्ट्र के गोंदिया के एयर होस्टेस वर्षा तुरकर हत्याकांड मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा होने की संभावना है. इस मामले में अब साठ लाख रुपये के वित्तीय लेनदेन की बात सामने आई है. परिवार ने आरोप लगाया है कि वर्षा ने नितेश अग्रवाल को व्यवसाय के लिए साठ लाख रुपये दिए थे और इसी पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इस बीच, पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने जानकारी दी है कि जांच से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सत्यता की जांच की जा रही है.

14 नवंबर की शाम को वर्षा तुरकर नितेश अग्रवाल के साथ कार से गई थीं. उसके कुछ ही घंटों बाद बोंडरानी गांव के पास सागौन के जंगल में वर्षा का शव मिला. नितेश ने लूटपाट के इरादे से चाकू से हमला किए जाने की जानकारी दी थी. हालांकि, इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं.

वित्तीय लेनदेन की भी जांच

परिवार ने यह मुद्दा उठाया है कि वर्षा के शरीर पर गहने सुरक्षित थे, जबकि नितेश को कोई चोट नहीं आई थी. इसके साथ ही, यह दावा किया गया है कि वर्षा ने व्यवसाय के लिए साठ लाख रुपये दिए थे और इसी वित्तीय लेनदेन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. इसलिए, इस वित्तीय लेनदेन के भी जांच में एक महत्वपूर्ण बिंदु बनने की संभावना है.

इस बीच, गोंदिया पुलिस द्वारा इस मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. घटनास्थल के साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और वैज्ञानिक जांच के आधार पर घटना की गुत्थी सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे ने भी यह बताया है कि जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं की सत्यता की जांच की जा रही है. अब इस जांच से वर्षा तुरकर की हत्या के पीछे का असली कारण और घटना का घटनाक्रम स्पष्ट होने का इंतजार है.

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