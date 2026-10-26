प्रदूषण की मार पर इंद्रदेव का सहारा, दिल्ली में बारिश ने मौसम कर दिया कूल-कूल, AQI 300 से गिरकर 150 के करीब

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है. रविवार रात अचानक कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि हुई. इसके बाद ताापमान गिर गया. सोमवार सुबह लोगों को हल्की ठंड का अहसास हुआ. सोमवार को इस सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज हुई, जहां तापमान 16 डिग्री तक गिर गया. अचानक हुई इस बारिश ने प्रदूषण को भी धो डाला. जहां पिछले कुछ दिनों से एक्यूआई 300 तक पहुंच रहा था वो कई इलाकों में अब घटकर 150 के आसपास आ गया.

बारिश से धुला दिल्ली का प्रदूषण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में दोपहर 3 बजे एक्यूआई 175 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है. यह मध्यम श्रेणी में आता है. यानी दिल्ली का प्रदूषण फिलहाल 'रेड जोन' (खतरनाक स्तर) से बाहर है. हालांकि, अभी भी कई इलाकों की हवा 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी हुई है.

दिल्ली में कहां अभी भी खराब हवा

अलीपुर: 212

बवाना: 215

चांदनी चौक: 219

मथुरा रोड: 237

द्वारका: 224

आईआईटी दिल्ली: 223

जहांगीरपुरी: 241

जेएलएन स्टेडियम: 212

मुंडका: 232

नरेला: 226

पंजाबी बाग: 230

आरके पुरम: 255

रोहणी: 205

एनसीआर के अन्य शहरों में भी हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया है. नोएडा सेक्टर-125 में 122, सेक्टर-62 में 253, सेक्टर-1 में 142 और सेक्टर-116 में 117 एक्यूआई दर्ज किया गया है. गाजियाबाद के गोविंदपुरम में हवा सबसे ज्यादा साफ है, यहां एक्यूआई 59 (संतोषजनक) है. इंदिरापुरम में 154, लोनी और संजय नगर में 130, वसुंधरा में 181, वेद विहार-लोनी में 201 और वेव सिटी में 107 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ है.

अब कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग की वेदर रिपोर्ट के अनुसार, आज यानी 26 अक्टूबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. 27 अक्टूबर को तापमान 31 से 16 डिग्री के बीच रहेगा और आसमान साफ रहेगा. 28 अक्टूबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. हालांकि, 29 और 30 अक्टूबर को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां गरज-चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस दौरान तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के आसपास रहेगा. 31 अक्टूबर को फिर से आसमान आंशिक रूप से बादलों वाला रहेगा और तापमान 31 से 18 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है. सुबह और शाम के समय हल्की ठंड लोगों को सुकून दे रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 29-30 अक्टूबर को फिर से बारिश होती है, तो प्रदूषण के स्तर में और अधिक गिरावट आ सकती है, जिससे दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर के लोगों को साफ हवा का तोहफा मिल सकता है.

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