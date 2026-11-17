राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा से बड़े हादसे की खबर आई है. शाहदरा में विवेक विहार के ज्वाला नगर में एक पुराना मकान ढह गया. इससे बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, मकान के मलबे में 7-8 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं. बिल्डिंग गिरने के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई है. हादसे की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है.

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज्वाला नगर इलाके में एक पुराना मकान ढह गया. हादसे की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं और 7-8 लोगों को रेस्क्यू किया गया. इस हादसे में तीन महीने के एक बच्चे की जान चली गई.

नॉर्थ एमसीडी के चेयरमैन पंकज लूथरा ने बताया, "यह 40-50 साल पुरानी इमारत थी. इस घटना में तीन महीने के एक बच्चे की मौत हो गई."

हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हैं.

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