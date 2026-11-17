Delhi: OTT ने दर्शकों को ऐसे शो और फिल्में देकर अक्सर चौंकाया है, जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और जो काफी दिलचस्प रहे हैं. अब एक्टर्स भी इस शानदार सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कुछ बेहद रोमांचक और गहरी कहानियों वाले प्रोजेक्ट्स में मुख्य भूमिका निभाते नज़र आएंगे. आइए नज़र डालते हैं उन एक्टर्स और उनके आने वाले OTT प्रोजेक्ट्स पर, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतज़ार है.

अर्जुन रामपाल - ओ साथी रे

अर्जुन रामपाल इम्तियाज़ अली की नेटफ्लिक्स सीरीज़ 'ओ साथी रे' में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. इस सीरीज़ में उनके साथ अदिति राव हैदरी और अविनाश तिवारी भी नज़र आएंगे. एक मॉडर्न रोमांटिक शो होने के बावजूद, इसमें पुराने ज़माने का एहसास है. अर्जुन रामपाल ने 'ओ साथी रे' को एक बेहद मानवीय कहानी बताया है, जो "ज़ख्मों से पट्टी हटाकर उन्हें सामने लाती है". 'ओ साथी रे' 4 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी.

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अभिषेक बनर्जी - लिगेसी

अभिषेक बनर्जी अपनी आने वाली सीरीज़ 'लिगेसी' के ज़रिए तमिल सिनेमा में कदम रख रहे हैं. यह कहानी एक बड़े परिवार और उनकी एक बड़ी विरासत (लिगेसी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो दांव पर लगी है. इस कहानी के केंद्र में अभिषेक बनर्जी हैं, जो आर. माधवन, निमिषा सजयन और अपारशक्ति खुराना के साथ मिलकर पूरे राजनीतिक माहौल को बदल देंगे. चारुकेश सेकर द्वारा निर्देशित और रचित इस सीरीज़ में संगीत इलैयाराजा ने दिया है. 'लिगेसी' की रिलीज़ डेट अभी तय नहीं हुई है.

शरमन जोशी - जनता इंटर कॉलेज

शरमन जोशी नेटफ्लिक्स की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी सीरीज़ 'जनता इंटर कॉलेज' में नज़र आएंगे, जिसका निर्देशन आनंद तिवारी ने किया है. हालांकि जोशी के किरदार के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें वे एक गंभीर और परिपक्व भूमिका निभा रहे हैं. यह सीरीज़ रोमांस, हास्य और छात्र जीवन के उतार-चढ़ाव पर आधारित है.

विजय वर्मा - मटका किंग 2

विजय वर्मा, 'मटका किंग' के बहुप्रतीक्षित दूसरे सीज़न में एक बार फिर 'बृज भट्टी' के किरदार में नज़र आएंगे. बृज भट्टी, जो पहले कपास का व्यापारी था, बाद में जुए का डॉन बन जाता है. अमेज़न प्राइम वीडियो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि पहले सीज़न की शानदार सफलता के बाद, 'मटका किंग' का दूसरा सीज़न आधिकारिक तौर पर डेवलपमेंट स्टेज में है.

विजय सेतुपति - फ़र्ज़ी 2

विजय सेतुपति, राज और डीके की हिट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ 'फ़र्ज़ी' के दूसरे सीज़न में अपने किरदार को फिर से निभाते हुए नज़र आएंगे. इस सीरीज़ की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, और दर्शक सेतुपति के किरदार के आगे के सफर को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं,

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