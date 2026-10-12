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UP: बिजनौर में तेज आवाज में अजान पर एक्शन... मुअज्जिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

बिजनौर के नजीबाबाद में तेज आवाज में अजान देने पर मुअज्जिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. एसपी-डीएम जनसुनवाई के लिए जा रहे थे, तभी आवाज सुनी. पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट नियमों के उल्लंघन और स्कूल के पास ध्वनि प्रदूषण का हवाला दिया.

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UP: बिजनौर में तेज आवाज में अजान पर एक्शन... मुअज्जिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
तेज आवाज में अजान पर मुअज्जिन पर एक्शन (Photo: NDTV)
बिजनौर:

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीबाबाद में एक मस्जिद में तय सीमा से ज्यादा आवाज में अजान दिए जाने के आरोप में मुअज्जिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, एसपी और डीएम थाना स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में जाते वक्त इलाके से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने तेज आवाज सुनी. दरअसल, नजीबाबाद इलाके में नजीबुद्दौला नाम की एक मस्जिद है. एसपी और जिलाधिकारी बिजनौर थाना दिवस के लिए उधर से गुजर रहे थे, तभी तेज आवाज से मस्जिद में अजान हो रही थी. 

पुलिस ने बताया कि यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की अवहेलना है. इसके बाद एसपी द्वारा पुलिस को निर्देश दिया गया कि आजान देने वाले को उठाकर लाया जाए. पुलिस मस्जिद के मुज्जिन को लाई और मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया.
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एसपी सिटी ने बताया कि मस्जिद के बराबर में राजकीय इंटर कॉलेज है, जहां के बच्चों को भी इससे परेशानी होती है. यह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत भी आता है. इसी को लेकर कार्रवाई की गई है. इलाके के सिपाही ललित कुमार को भी इस मामले में लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया गया है और लोगों को भी हिदायत दी गई है कि वह कानून के हिसाब से माइक की आवाज को रखें. इतनी तेज आवाज ना रखें, जिससे लोगों को परेशानी हो.

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