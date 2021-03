Coronavirus India Updates: देश में कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 140 लोगों की मौत

देश में इस समय 2,02,022 मरीज उपचाराधीन हैं जो कुल संक्रमितों का 1.74 प्रतिशत है (फाइल फोटो)

भारत में शनिवार को कोविड-19 के 24,882 नए मामले सामने आए. यह एक दिन में इस साल मरीजों की सर्वाधिक संख्या है. इसके साथ ही देश में अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,33,728 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों की संख्या गत 83 दिन में सबसे अधिक है. इससे पहले 20 दिसंबर को 26,624 लोगों के 24 घंटे में संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी.

मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह आठ बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के मुताबिक गत 24 घंटे में 140 कोविड-19 मरीजों की मौत हुई है जिन्हें मिलाकर अबतक देश में इस महामारी से 1,58,446 लोगों की जान जा चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक देश में इस समय 2,02,022 मरीज उपचाराधीन हैं जो कुल संक्रमितों का 1.74 प्रतिशत है. वहीं, नए मामलों में बढ़ोतरी की वजह से मरीजों के ठीक होने की दर में भी गिरावट आई है और यह 96.82 प्रतिशत पर पहुंच गई है. मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,09,73,260 हो गई है. वहीं, संक्रमितों में मृत्युदर 1.40 प्रतिशत है.

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी. वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसंबर को एक करोड़ के पार चले गए थे.

Mar 14, 2021 07:44 (IST) कर्नाटक में कोविड-19 के 921 नए मामले सामने आए

कर्नाटक में शनिवार को कोविड-19 के 921 नए मामले सामने आए, जिसमें वायरस के दक्षिण अफ्रीकी स्वरूप से संक्रमित एक मरीज भी शामिल है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. विभाग के मुताबिक, इन नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 9.59 लाख से अधिक हो गए, जबकि संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 12,387 हो गई. विभाग ने बताया कि राज्य में 992 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई.

कर्नाटक में आठ मार्च से मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है. एक बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के कुल 9,59,338 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 12,387 मरीजों की मौत हो चुकी है और 9,38,890 लोग ठीक हो चुके हैं. कोविड-19 के 8,042 मरीजों का इलाज चल रहा है. (भाषा)