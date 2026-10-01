38 सुपरहीरो वाली एक्शन मूवी का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम, मुफ्त में बनी एवेंजर्स एंडगेम एनकोर की बम्पर कमाई

4600 करोड़ और 23 सुपरहीरो की फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल स्टूडियोज की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' का स्पेशल वर्जन एवेंजर्स एंडगेम एनकोर (Avengers Endgame Encore) रिलीज किया गया है. सैकनिल्क के लाइव आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार यानी 1 अक्तबूर यानी सातवें दिन फिल्म भारत में 443 शो पर चल रही है और दिन का नेट कलेक्शन अभी तक 0.18 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. इससे फिल्म का कुल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 29.53 करोड़ रुपये और इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 35.28 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि एवेंजर्स एंडगेम एनकोर में 38 सुपरहीरो हैं.

25 सितंबर को रिलीज हुई इस एवेंजर्स एंडगेम एनकोर में दिसंबर में आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे की एक्सक्लूसिव झलक भी शामिल है. यही वजह थी कि पुरानी फिल्म होने के बावजूद ओपनिंग वीकेंड पर दर्शक थिएटर लौटे. लेकिन वीकडे पर स्क्रीन और ऑक्यूपेंसी दोनों कम हुई है.

यह भी पढ़ें | जियोहॉटस्टार की 8 एपिसोड वाली सीरीज के 5 एपिसोड में आकर ही इस एक्ट्रेस ने दुनियाभर में मचाया तहलका

वर्ल्डवाइड कलेक्शन और रनटाइम

दुनिया भर में एवेंजर्स एंडगेम एनकोर ने ओपनिंग वीकेंड पर करीब 86 मिलियन डॉलर कमाए थे. इससे एंडगेम का लाइफटाइम वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 2.885 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो अवतार से कुछ ही पीछे है. फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 10 मिनट है. सीबीएफसी ने इसे यूए सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु हैं में रिलीज किया गया है. इसके निर्देशक एंथनी रूसो और जो रूसो हैं.

एवेंजर्स एंडगेम एनकोर री-रिलीज का मकसद सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे के लिए माहौल बनाना है, जो 18 दिसंबर को रिलीज होनी है. इस तरह डूम्सडे के लिए मजबूत धरातल तैयार किया जा रहा है कि ताकि दुनियाभर में फिल्म धूम मचा सके.