Libra Tarot Card Rashifal: नौकरी में हो सकती है पदोन्नति, बीती बातों के तनाव को हावी न होने दें

Libra Tarot Card Horoscope 22 October 2026 Tula Tarot Card Rashifal: जो कार्यआपकी समझ या अनुभव से परे हो, उसे बिना किसी की सहायता के ना करें.उस विषय से संबंधित अनुभवी व्यक्ति से कार्य से की जानकारी ली जा सकती है.गलत कार्य या गलत दिशा में मेहनत करने की जगह सही कार्य का चयन करें. किसी की डराने धमकाने से प्रभावित न हो. बिना पढ़े या बिना जानकारी के किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें. परिवार में महिलाओं के सम्मान को लेकर सजग रहे. घर के सभी सदस्यों को मिल-जुल कर घर की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए .इससे रिश्तों में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी.

व्यवसायिक/ Professional

किसी के कार्य को बढ़ा-चढ़ाकर चढ़कर प्रस्तुत करने की आदत में बदलाव लाए.सामने वाले के बारे में सही जानकारी देने का प्रयास करें. अपने कार्य और जीवन में पैसों को अधिक महत्व न दें.ज्यादा पैसा कमाने के लालच में गलत कार्यों की तरफ आसानी से आकर्षित हो सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बनती नजर आएगी. कुछ कार्यों को पूरा करने को लेकर उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ सकता है. समय सीमा पर कार्य पूरा करके देने की आवश्यकता महसूस होगी. अपने कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर न करें. आपके कार्य की सफलता कुछ लोगों पर काफी प्रभाव डाल सकती है.

स्वास्थ्य/Health

शरीर में हो रही खुजली को घरेलू उपचार से ठीक करने का प्रयास सफल होता नजर नहीं आ रहा है. इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी वाहन को खरीदने की योजना बनाएंगे. अपनी आमदनी का कुछ ऐसा समाज सेवा के कार्यों में दान दे सकते हैं.

रिश्ते/Relationship

बीती बातों या बीती बातों के तनाव को वर्तमान जीवन पर हावी न होने दे. पुरानी बातों को कुरेदने से सिवाय दर्द और अपमान के कुछ सामने नहीं आएगा.