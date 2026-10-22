Capricorn Tarot Card Rashifal: गलत कार्य का समर्थन करने से बचें, खुद के लिए निकाले समय

Capricorn Tarot Card Horoscope 22 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: परिवार के किसी सदस्य की बातें मन को आहत कर सकती है. सामने वाले के दोषारोपण से परेशान हो सकते है.स्वयं को सच्चाई को साबित करने का प्रयास करेंगे.गलत कार्य का समर्थन न करें. कार्य का अवलोकन कर अपनी गलतियों को सुधार सकते है. अजनबी लोगों से बच्चों को दूर रखें. संतान की चिंता बढ़ सकती है. स्वयं के लिए समय निकालें.
व्यवसायिक/ Professional
उच्च अधिकारी के साथ नई परियोजना पर विचार करेंगे. कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान से समझें. बाद में शामिल सहयोगियों को योजना की पूरी जानकारी जरूर दें. इससे सभी को कार्य करने में आसानी रहेगी. व्यवसाय में साझेदार के व्यवहार में आया बदलाव चिंतित कर सकता है. छोटी-छोटी बातों को छुपाने की आदत परेशान करेगी. सामने वाले के साथ सीधी बातचीत कर सकते है.
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स्वास्थ्य/Health
लंबे समय तक स्क्रीन पर कार्य करने के कारण आंखों में परेशानी हो सकती है. ज्यादा देर गर्दन झुकाकर कार्य करने से बचें.
आर्थिक स्थिति/Finance
छोटे भाई के व्यवसाय को आर्थिक मदद दे सकते है. कुछ अच्छी योजनाओं में धन निवेश पर विचार करेंगे.
रिश्ते/Relationship
किसी बुजुर्ग महिला के सहयोग से विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. छोटी बहन की शिक्षा को लेकर सजग रहें.
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