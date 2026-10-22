Pisces Tarot Card Rashifal: परिवार के साथ तालमेल बेहतर बनाए रखें, पैसे को लेकर रहें सावधान

Pisces Tarot Card Horoscope 22 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: दूसरों की व्यर्थ की बातों के कारण अपनी मानसिक स्थिति को न बिगाड़ें.अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें. आवश्यकता पड़ने पर सही निर्णय लेकर कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. किसी के कार्य में जब तक कोई आपकी सलाह ना मांगे.तब तक उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करें. परिवार में सभी सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर बनाए रखें. यदि कोई आपके कार्य में रुकावट डालने का प्रयास कर रहा है.तो उससे बातचीत की जा सकती है. छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई करने की जगह उनको सुलझाने की कोशिश करें.
व्यवसायिक/ Professional
किसी परेशानी का हल न मिलने पर वरिष्ठजनों से सलाह ले सकते हैं. किसी पुराने मुद्दे को लेकर सहयोगी के साथ फिर से विवाद बढ़ सकता है. इस समय किसी भी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया न दें. अपने इश्वर पर विश्वास बनाए रखें. शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकता है. ऐसे लोगों की बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं, जो आपको गलत साबित करने पर कोशिश कर रहे हो.उनसे दूरी बनाना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा.
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स्वास्थ्य/Health
खानपान को लेकर सजग रहें. तीखे और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें. सुपाच्य और सादा भोजन दिनचर्या में शामिल करें.
आर्थिक स्थिति/Finance
पैसे को लेकर सावधान रहें. बिना लिखा-पढ़ी के किसी को उधार ना दे.
रिश्ते/Relationship
परिवार से पहले अपना हित देखें. पैसों को लेकर रिश्ते खराब करने वाले लोगों से दूर रहे.
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