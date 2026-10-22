Cancer Tarot Card Rashifal: अपनी परेशानियों को लोगों के साथ शेयर न करें, अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें

Cancer Tarot Card Horoscope 22 October 2026 Kark Tarot Card Rashifal: अपनी परेशानियों को अन्य लोगों के साथ साझा ना करें. यदि कोई कार्य समझ आने में मुश्किल हो रही है, तो उस कार्य से संबंधित अनुभवी व्यक्ति की सलाह ली जा सकती है. किसी भी तरह की छिपी हुई बात को सबके सामने उजागर न करें. इससे रिश्तों के खराब होने के साथ मान सम्मान में कमी आ सकती है. सही समय पर छुपी हुई बात को सामने लाना परेशानी से बचा सकता है. बच्चों की कलात्मक रुचि को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को ले सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional: किसी नए कार्य करने पर विचार कर सकते हैं. एक जैसे कार्य को लंबे समय से करते आने से उदासीनता महसूस हो सकती है. अपने कार्यों में नवीनता लाने का प्रयास कर सकते हैं. देर रात की मीटिंग्स से तनाव बढ़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ की गई बात का कोई खास असर नजर नहीं आ रहा हैं. इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं. नई नौकरी की तलाश आसान नहीं लग रही है. वर्तमान स्थिति में थोड़े परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य/Health:- वजन को कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के सेवन पर विचार कर सकते हैं. इस संदर्भ में चिकित्सक से सलाह मशवरा लेंगे.

आर्थिक स्थिति/Finance:- किसी सहयोगी के पैसे मांगने से दुविधा में आ सकते हैं. सामने वाले की फिजूल खर्ची के चलते मना करने की कोशिश करेंगे.

रिश्ते/Relationship:- कार्यस्थल पर कुछ सहयोगियों के साथ रिश्ते काफी आत्मीय हो सकते हैं. इन रिश्तों के आत्मीयता का बनाए रखने के लिए आपस में विश्वास, प्रेम और मान-सम्मान आवश्यक है.