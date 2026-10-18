Navratri Hawan: अष्टमी-नवमी पर घर में कैसे करें हवन? जानें सामग्री, विधि और मां दुर्गा के मंत्र

शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि पर मां दुर्गा की पूजा के साथ हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हवन के जरिए देवी-देवताओं को आहुति अर्पित की जाती है और पूजा का समापन किया जाता है. इस साल तिथियों के क्रम के कारण अष्टमी और नवमी की पूजा अलग-अलग दिनों में की जा रही है. ऐसे में कई भक्तों के मन में सवाल है कि घर पर हवन कैसे करें. इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, विधि-विधान और श्रद्धा के साथ घर पर भी हवन किया जा सकता है.

नवरात्रि हवन के लिए सामग्री

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि हवन के लिए हवनकुंड, सूखी लकड़ियां, घी, कपूर, जौ, अक्षत, तिल, हवन सामग्री, रोली, फूल, कलावा, जल का पात्र, चम्मच और मां दुर्गा की पूजा से जुड़ी सामग्री रख लें. इसके अलावा गणेश जी की पूजा के लिए सामग्री, दीपक, धूप और भोग के लिए हलवा, पूड़ी या फल भी रख सकते हैं. सामग्री अपनी परंपरा और श्रद्धा के अनुसार व्यवस्थित करें.

घर पर कैसे करें अष्टमी-नवमी का हवन?

आचार्य ने बताया कि सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनें और पूजा स्थल को साफ कर लें. हवनकुंड को सुरक्षित और हवादार जगह पर रखें. आसपाास ज्वलनशील सामान न रखें. भगवान गणेश और मां दुर्गा का ध्यान करके पूजा का संकल्प लें. हवनकुंड में सूखी लकड़ियों और थोड़े घी की मदद से सावधानीपूर्वक अग्नि प्रज्वलित करें. अग्नि देव का ध्यान करते हुए मंत्र बोलें और प्रत्येक मंत्र के अंत में 'स्वाहा' कहकर थोड़ी-सी हवन साामग्री या घी अर्पित करें. इसके बाद मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का स्मरण करते हुए आहुति दें. उन्होंने आगे बताया कि हवन पूरा होने पर मां दुर्गा की आरती करें और श्रद्धानुसार भोग लगाएं. इसके बाद कन्या पूजन और प्रसाद वितरण अपनी परंपरा के अनुसाार कर सकते हैं.

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हवन के दौरान इन मंत्रों का करें जाप

ॐ गणेशाय नमः स्वाहा। ॐ दुं दुर्गायै नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ दुर्गायै नमः स्वाहा।

मंत्रों के उच्चारण और आहुति की संख्या को लेकर अलग-अलग परंपराओं में अंतर हो सकता है. इसलिए अपने कुलाचार या पूजा-पद्धति के अनुसार हवन करनाा उचित है.

हवन करते समय इन बातों का रखें ध्यान

आचार्य ने बताया कि हवन में अग्नि का इस्तेमाल सावधानी से करें. बच्चों को हवनकुंड से दूर रखें और अग्नि को बिनाा निगरानी के न छोड़ें. धार्मिक मान्यताओं में हवन को शुभ माना जाता है, लेकिन इसकी विधि परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार बदल सकती है. संदेह होने पर किसी योग्य पंडित से मार्गदर्शन लें.

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