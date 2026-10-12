क्या कलश के ऊपर रखे नारियल खाने चाहिए? जानिए कलश पर रखें नारियल का क्या करें

11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है. नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना (कलशस्थापना) की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर कलश स्थापना से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. साथ ही मां दुर्गा अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं. नवमी पर नवरात्रि के समापन के साथ अधिकतर लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में खा लेते हैं और बांट देते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको बतानेे जा रहे हैं कि क्या कलश के ऊपर रखा नारियल खाना चाहिए या नहीं. इसके साथ ही इस नारियल का क्या करें.

क्यों नहीं खाना चाहिए कलश के ऊपर रखा नारियल?

नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना पर कलश के ऊपर नारियल रखते हैं और उसेे चुनरी-कलावे से लपेटा जाता है. नवरात्रि के 9 दिन नारियल की पूजा होती हैै और मंत्रोच्चार से अभिमंत्रित किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नारियल को खाने से बचना चाहिए. ये नारियल दुख-कष्टों से छुटकारा दिलाता है. इस कारण इस नारियल को नहीं खाना चाहिए.

नारियल का क्या करें?

जल में कर दें प्रवाहित

नारियल को बहते जल या फिर किसी नदीं में प्रवाहित कर सकते हैं.

बुरी नजर से बचने के लिए करें ये काम

घर के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए आप इस नारियल को लाल कपड़े में बांंधकर मेन डोर बांध दें. इससे घर के बाहर से आने वाली नेगेटिव एनर्जी कलश सोख लेता है और घर के सदस्यों को बचाता है.

घर के मंदिर में रखें

कलश पर रखे नारियल को आप लाल कपड़े में बांधें और फिर पूजा घर में रख दें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनीी रहती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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