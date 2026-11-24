Aaj ka Panchang 24 November 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का काफी महत्व होता है. कोई शुभ काम, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ करने से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है. पंचांग हिंदू काल-गणना की एक पद्धति है, जो सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित है.

आज की तिथि

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 23 नवंबर रात 11:42 बजे से शुरू होकर अगले दिन 24 नवंबर रात 8:23 बजे तक रहेगी. इसके बाद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी, जो 25 नवंबर को शाम 4:50 बजे तक रहेगी. मंगलवार को सुबह 6:55 बजे सूर्योदय और शाम 5:20 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं, शाम 4:56 बजे चंद्रोदय और अगले दिन सुबह 7:35 बजे चंद्रास्त होगा. आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसी खास अवसर पर गुरु नानक जयंती भी मनाई जाएगी

आज का योग

मंगलवार दोपहर 4:05 बजे तक परिघ योग रहेगा, इसके बाद शिव योग शुरू होगा. ज्योतिष के अनुसार, परिघ योग 27 नित्य योगों में 19वां योग है, जो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त स्थिति से बनता है. 'परिघ' का अर्थ द्वार बंद करने वाली अर्गला या लोहे की छड़ होता है. इसके अधिष्ठाता देव विश्वकर्मा और प्रमुख ग्रह शनि माने जाते हैं. पारंपरिक मान्यता के अनुसार इसका पूर्वार्ध बाधा या रुकावट से जुड़ा माना जाता है जबकि उत्तरार्ध निर्माण और संघर्ष से जुड़े कार्यों के लिए उपयोगी माना गया है.

जान लें शुभ मुहूर्त

इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा. यह दिन का सबसे शुभ और फलदायी समय माना जाता है. माना जाता है कि इस मुहूर्त में किए गए कार्यों से सभी प्रकार के अशुभ प्रभावों या दोषों का स्वतः नाश हो जाता है. जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तब अभिजीत मुहूर्त की बेला होती है.

मंगलवार रात 9:15 बजे से 10:40 बजे तक अमृतकाल रहेगा. ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, अमृतकाल एक अत्यंत शुभ, मंगलकारी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर समयावधि (मुहूर्त) है. इसे अमृत के समान उत्तम फल देने वाला माना जाता है. इस दौरान किए गए कार्यों में सफलता की संभावना सबसे अधिक होती है. यह समय नए व्यापार, निवेश, पूजा-पाठ और महत्वपूर्ण यात्रा के लिए श्रेष्ठ माना गया है.

नोट करें राहुकाल

इस दिन राहुकाल दोपहर 2:43 बजे से शाम 4:02 बजे तक रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राहुकाल दिन का वह समय होता है, जिसे किसी भी नए या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. इस दौरान कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है.

मंगलवार को यमगंड काल सुबह 9:31 बजे से 10:49 बजे तक रहेगा. यह समय मृत्यु के देवता यमराज से जुड़ा माना जाता है. इस समय के दौरान स्वास्थ्य, दीर्घायु या सामान्य दुर्भाग्य से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इस काल को नए कार्यों की शुरुआत के लिए अशुभ माना जाता है. नया व्यापार या नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. इस दौरान किसी यात्रा पर निकलने और पैसों के लेन-देन से भी बचना चाहिए.

इस दिन गुलिक काल दोपहर 12:07 बजे से 1:25 बजे तक रहेगा. गुलिक काल को 'विषैला समय' भी कहा जाता है. गुलिक को एक उपग्रह माना जाता है, जिसे अशुभ माना जाता है. माना जाता है कि इस काल में किए गए कार्य नकारात्मक परिणाम देते हैं. इस काल में कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए, लेकिन जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है. जो काम बार-बार करने हों, वे इस काल में किए जा सकते हैं. बैंक में पैसे जमा करना, दान देना या निवेश करना इस काल में अच्छा माना जाता है.

ग्रहों की स्थिति

मंगलवार को सूर्य देव वृश्चिक राशि में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य को आत्मबल, यश, मान-सम्मान, नेतृत्व और सरकारी कार्यों का कारक माना गया है. वृश्चिक राशि में सूर्य के आने से लोगों के भीतर की ऊर्जा, संकल्प और कार्यक्षमता बढ़ती है. इस गोचर के दौरान कुछ लोगों को करियर, व्यापार और निवेश में बढ़िया लाभ देखने को मिलता है जबकि कुछ को अपनी वाणी पर संयम रखने और लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

इस दिन चंद्र देव सुबह लगभग 7:22 बजे के आसपास वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. वृषभ राशि में चंद्र देव उच्च के होते हैं, जिससे मन को स्थिरता, धैर्य और भावनात्मक संतुलन मिलता है. यह स्थिति व्यक्ति को व्यावहारिक बनाने के साथ सुख-सुविधाओं और सुरक्षा की ओर आकर्षित करती है. आर्थिक सुरक्षा और संसाधन जुटाने की प्रवृत्ति मजबूत रहती है. करियर में कला, डिज़ाइन, प्रबंधन या स्थिरता वाले क्षेत्र अनुकूल रहते हैं.

दिशाशूल

मंगलवार को दिशाशूल उत्तर दिशा में रहेगा. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार, दिशाशूल उस दिशा को कहते हैं, जिसमें किसी खास दिन यात्रा करना या निकलना अशुभ माना जाता है.

(IANS की रिपोर्ट)

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