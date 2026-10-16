Aaj Ka Rashifal: नवरात्रि का छठा दिन, मेष, वृषभ और कर्क को मिलेगा घन का लाभ, जानिए आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 16 अक्टूबर और दिन शुक्रवार है. नवरात्र का छठा दिन है और इस दिन मां कात्यायनी का पूजा की जाती है. आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन उन्नति व्रत समाचार से मन खुश होगा. पढ़ाई में अत्यधिक मन लगेगा. नए कार्य की रूपरेखा तैयार होगी. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. घर गृहस्ती में चहल-पहल बढ़ेगी. कानूनी विवाद का समाधान पूर्ण रूप से हो जाएगा. यात्रा के शुभ योग बन रहे हैं. प्रॉपर्टी में आपके नाम हो जाएगी.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का समय मित्र सहयोग से योजना पूरी होगी. मित्रों के साथ मित्रता में बहुत मिठास व्याप्त होगा. शत्रु षड्यंत्र लोको पवार से बचे रहें. दूर समीप की यात्रा का विचार बनेगा. देव पूजन का लाभ होगा. नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं. जमीन जायदाद वाहन आदि का सुख मिलेगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वाले जातक वाणी पर विशेष नियंत्रण बनाए रखें. कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. योजना पूर्ति में किसी मित्र का सहयोग अपेक्षित रहेगा. पार्टनरशिप व्यापार में कार्य करने की योजना बनेगी. ग्रह चल का प्रभाव मध्यम रहेगा. अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी का समय बहुत ही चंचल युक्त रहेगा. मन बहुत सारे कार्यों में बढ़ता रहेगा. इसलिए सर्वप्रथम मां को स्थिर रखें और नयापन न आने दें. राजनीति में सफलता मिलेगी. घर गृहस्ती में हास्य रस बढ़ेगा. मित्र सहयोग से नया रास्ता खुलेगा. रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा. विरोधी षड्यंत्र रच सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत उत्तम है. सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें. आलस से प्रमाण शारीरिक समस्याओं से बचाव रखें. इष्ट मित्र समागम होगा. अचानक द्रव्य लाभ होगा. परस्पर नोकझोंक के योग बन रहे हैं. वाणी एवं अपनी क्रियाकलापों पर नियंत्रण बनाए रखें. दांपत्य सुख मिलेगा, किसी दूसरे के विवाद में ना पड़े.

कन्या राशि

कन्या राशि वाले जातकों के आज का समय व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. मित्र मदद करेंगे. नए कानूनी विवाद का सामना करना पड़ेगा और सफलता के मध्य सफलता मिलेगी. गृह कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी. भूमि वाहन की खरीद कर सकते हैं. परिवार में खुशियां प्राप्त होगी. आत्म शक्ति का विकास होगा. कार्य व्यवसाय में परिजनों के सहयोग से लाभ होगा.

तुला राशि

तुला राशि वाले जातकों के लिए घर गृहस्ती की खुशी होगी. पुरानी निराशा आशा में बदल जाएगी. पुराने मित्र से मिलन संभव है. इच्छित वस्तु का लाभ मिलेगा. तीव्र लाभ के जिज्ञासा प्रबल होगी. कारोबार की नई रूपरेखा सामने आएगी. व्यापार के लिए नई योजना में आप कार्य करेंगे. नौकरी में अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन घूमने फिरने का अवसर मिलेगा. मां आध्यात्मिक सुख अनुभव करेगा. विरोधियों से मधुर संबंध बनेंगे. आपके सामाजिक सम्मान मिलेगा. भौतिक विकास को बल प्राप्त होगा. नया समझौता आपके फायदे में उन्नति परत रहेगा. राजनीतिक संपर्कों से लाभ मिलेगा. मित्रों के साथ सुंदर धर्म की चर्चा होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु राशि

धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन बाद ही अध्यात्म युक्त रहने वाला है. व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्ति के बहुत सुंदर योग हैं. पार्टनरशिप में आप एक नया व्यापार करने की योजना बना रहे हैं. वह योजना आपका पक्का होगा. राजनीतिक संपर्क से लाभ होगा. दांपत्य सुख मिलेगा. बच्चों का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहेगा. सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति होगी. पड़ोसियों द्वारा अमर्यादित व्यवहार से बचें.

मकर राशि

मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन विवाद युक्त रहने वाला है. व्यवसाय में सोच विचार से काम लें. अनजान से दोस्ती ना करें. अनजान व्यक्ति नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा. मित्र मिलन मांगलिक अवसर पर शुभ का अनुभव होगा और सफलता के मध्य आपको पूर्ण सफलता प्राप्त होगी. शत्रु षड्यंत्र में व्यस्त रहेगा. कानूनी विवाद में आपका पूर्ण रूप से विजय होगी. समय बहुत सोच समझ कर चलने वाला है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वाले जातकों का आज का दिन सोची समझी योजना को परिपूर्ण कर पाएंगे. घर गृहस्थी का विचार पूरा हो जाएगा. प्रदेश से सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा. सरकारी कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा. वाहन खरीद सकते हैं. भौतिक सुख उपयोग के साधन सुलभ होंगे. कम बिगड़ने की संभावना ज्यादा है.

मीन राशि

मीन राशि वाले जातकों का आज का दिन ग्रह चल के प्रभाव से लाभदायक रहेगा. रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे. दीर्घकालीन विवाद सुलझ जाएगा. लंबी यात्रा संभव है. देव दर्शन सामाजिक कार्य में आपका समय व्यतीत होगा. लाभ और खर्च समान रहेगा. किसी के विवाद में दखल अंदाज ही ना करें. सोची समझी योजना कारगर रहेगी. नए मेहमान के आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा. यात्रा छोटी मगर लाभप्रद रहेगी.