धुरंधर देख करण जौहर हैरान: 'फिल्ममेकर के तौर पर अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने को मजबूर हो गया'

धुरंधर का बुखार पूरे देश पर छा गया है, फिल्म रिलीज़ होने के बाद से ही दर्शक इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं. दर्शकों को ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लोगों को भी फिल्म पसंद आई. आदित्य धर के विज़न की सराहना हो रही है. फिल्ममेकर करण जौहर ने एक बार फिर धुरंधर की तारीफ की है और बताया कि वह फिल्म देखकर हैरान रह गए.
Karan Johar was blown away by watching Dhurandhar
byu/Hungry_Business592 inBollyBlindsNGossip
करण जौहर ने धुरंधर की तारीफ की
करण हाल ही में अनुपमा चोपड़ा की किताब 'डाइनिंग विद स्टार्स' के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने साल की शुरुआत सैय्यारा को पसंद करते हुए की. और खत्म धुरंधर को पसंद करते हुए किया. उन्होंने कहा, "मैं धुरंधर देखकर हैरान रह गया. इसे देखकर ऐसा लगता है कि ओह मेरा काम तो लिमिटेड है. हे भगवान, बैकग्राउंड म्यूज़िक का इस्तेमाल देखो. मुझे धुरंधर के बारे में जो सबसे अच्छा लगा, वह यह था कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि डायरेक्टर खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था. मुझे लगा कि वह अपनी कला दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था और बहुत आसानी से कहानी बता रहा था."
उन्होंने एक फिल्ममेकर के तौर पर उन पर पड़े असर के बारे में आगे बात की और कहा, "मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वह बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि मैं आपको एक शानदार फ्रेम दिखाने जा रहा हूं. मुझे लगा कि इसे बिना किसी दिखावे के खूबसूरती से शूट किया गया था. इसने एक फिल्ममेकर के तौर पर मेरी काबिलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, और यह मेरे लिए हमेशा एक अच्छी बात है. मैं इसे एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं