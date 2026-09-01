विज्ञापन

राष्ट्रपति के साथ साये की तरह रहने वाला पैरा कमांडो, जानें क्यों चर्चा में हैं मेजर ऋषभ सांब्याल

Who is Major Rishabh Singh Sambyal: मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल एक बार फिर चर्चा में हैं, उन्होंने राष्ट्रपति के एडीसी के तौर पर अपनी सेवाएं दीं और सेना की पैरा रेजिमेंट में भी काम किया. अब ऋषभ अपने जल्दी रिटायरमेंट को लेकर चर्चा में आए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
राष्ट्रपति के साथ साये की तरह रहने वाला पैरा कमांडो, जानें क्यों चर्चा में हैं मेजर ऋषभ सांब्याल
मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल फिर चर्चा में

मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल का नाम सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, उनके सेना से रिटायर होने की खबरों को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं और जानना चाहते हैं कि सांब्याल ने ऐसा फैसला क्यों लिया. ऋषभ सिंह सांब्याल पैरा कमांडो रह चुके हैं और उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडीसी बनाया गया था. इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कीं, जिनकी वजह से वो काफी मशहूर हो गए और सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए. आइए जानते हैं कि मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल कौन हैं और उन्होंने कहां से पढ़ाई की है. 

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल?

ऋषभ सिंह सांब्याल की लिंक्डिन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 2013 में एनडीए क्लियर किया था और फिर देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग हुई. यहीं से उन्होंने आगे की पढ़ाई की और मिलिट्री स्टडीज एंड डिफेंस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया. ऋषभ सांब्याल ने सेना में अफसर बनने के बाद 2021 में रिपब्लिक डे परेड पर जाट रेजिमेंट की टुकड़ी का नेतृत्व किया, तब भी उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. 

ऋषभ सांब्याल ने सेना की सबसे घातक फोर्स पैरा रेजिमेंट में भी काम किया, उन्हें 4 पैरा में तैनाती मिली और इसके बाद इस स्पेशल फोर्स में काम करते हुए उन्हें बलिदान बैज भी मिला. इसके बाद सांब्याल तब सबसे ज्यादा चर्चा में आए, जब उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एडीसी चुना गया. 
Latest and Breaking News on NDTV

ऐसे बन गए इंटरनेट सेंसेशन

मेजर सांब्याल ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी का पद संभाला तो उनकी पर्सनैलिटी और तेज तर्रार रवैये ने उन्हें मशहूर कर दिया. जब भी राष्ट्रपति का दौरा होता तो, सांब्याल उनके साथ साये की तरह खड़े रहते, राष्ट्रपति की तरफ आते हर हाथ पर उनकी नजर होती थी और ऐसे मामलों पर तुरंत रिएक्ट करते थे. बारिश में भीगते हुए राष्ट्रपति के ऊपर छाता ताने उनकी फोटो खूब वायरल हुई थी. इसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं और उन्हें नेशनल क्रश तक का टैग दे दिया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों लिया सेना से रिटायरमेंट?

करीब 12 साल की नौकरी के बाद ऋषभ सांब्याल ने सेना से रिटायरमेंट ले लिया है. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी राष्ट्रपति के पूर्व एडीसी और पूर्व स्पेशल फोर्सेस लिखा हुआ है. हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि उन्होंने इतनी जल्दी सेना की नौकरी क्यों छोड़ी है. 

ये भी पढ़ें - IIT रिजेक्शन के बाद भी नहीं मानी हार, Google-Walmart जैसी कंपनियों में लिया करोड़ों का पैकेज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Major Rishabh Singh Sambyal, Para Commando, Success Story
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com