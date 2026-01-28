विज्ञापन

पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा को कहां देख सकते हैं लाइव? ऐसे तैयार रहें छात्र

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम यानी परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) का यह 9वां संस्करण है. यह संवाद इसी महीने जनवरी में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा को कहां देख सकते हैं लाइव? ऐसे तैयार रहें छात्र
माईगव इंडिया के अनुसार इस संस्करण में 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के जरिए छात्रों से संवाद करते हैं और एग्जाम के तनाव से कैसे बचा जाए इससे जुड़ी  टिप्स बच्चों को देते हैं. इस साल ‘परीक्षा पे चर्चा' में शामिल होने के लिए करीब साढ़े चार करोड़ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा हैं. 'माईगव इंडिया' ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'परीक्षा पे चर्चा' का 1.57 मिनट का छोटा-सा वीडियो शेयर किया है. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), देव मोगरा (गुजरात) और गुवाहाटी (असम) के छात्रों से संवाद करते हुए नर आ रहे हैं. 

माईगव इंडिया के अनुसार इस संस्करण में 4.5 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. इसके अलावा 2.26 करोड़ लोगों ने 'परीक्षा पे चर्चा' से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी दी. इस तरह कुल मिलाकर इस साल 6.76 करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता दर्ज की गई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम यानी परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) का यह 9वां संस्करण है. यह संवाद इसी महीने जनवरी में आयोजित किया जाएगा. इस दौरान भारत समेत विश्व के कई देशों के छात्र, अभिभावक और शिक्षक इस संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे.

क्या है 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों से संवाद करते हैं. बच्चों के सवालों के जवाब देते हैं. साथ ही ये बताते है कि कैसे परीक्षा के तनाव से बचा जाए. इतना ही नहीं अभिभावकों को भी  टिप्स देते हैं कि कैसे बच्चों को एग्जाम के तनाव से दूर रखा जा सकता है.

कहां देख सकते हैं 'परीक्षा पे चर्चा'

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जल्द ही होने जा रहा है. इस कार्यक्रम को आप टीवी और  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं. https://www.youtube.com/@NarendraModi पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देख सकते हैं. इसके अलावा रेडियो पर भी ये कार्यक्रम लाइव किया जाएगा. परीक्षा पे चर्चा किस दिन होनी है, ये तारीख अभी सामने नहीं आई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Where Watch Pariksha Pe Charcha, Pariksha Pe Charcha With PM Modi, Pariksha Pe Charcha 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com