विज्ञापन

APAAR ID क्या है? स्टूडेंट्स के पास यह क्यों होनी चाहिए, जानिए इसके फायदे

APAAR आईडी स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जाता है. वन नेशन, वन स्टूडेंट ID' पहल के तहत शुरू किया गया है. एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के साथ अलाइन किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
APAAR ID क्या है? स्टूडेंट्स के पास यह क्यों होनी चाहिए, जानिए इसके फायदे
नई दिल्ली:

APAAR ID: सरकार की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, या APAAR, पूरे भारत में स्टूडेंट्स के लिए एक सेंट्रल डिजिटल ID के तौर पर सामने आई है. 'वन नेशन, वन स्टूडेंट ID' पहल के तहत शुरू किया गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के साथ अलाइन किया गया यह सिस्टम रिकॉर्ड रखने को आसान बनाने और एकेडमिक मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या होता है अपार आईडी

APAAR एक परमानेंट एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जो स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक हर स्टूडेंट के लिए बनाया गया है. यह ID एक यूनिफाइड डिजिटल रिपॉजिटरी के तौर पर काम करता है, जहां सभी एकेडमिक क्रेडेंशियल, मार्कशीट, स्कोरकार्ड, ग्रेड शीट, सर्टिफिकेट, डिग्री और को-करिकुलर अचीवमेंट सुरक्षित रूप से स्टोर किए जाते हैं.

इस पहल का मकसद स्टूडेंट की पढ़ाई-लिखाई की यात्रा को आसान बनाना है, ताकि यह पक्का हो सके कि उनके रिकॉर्ड हर स्टेज पर एक्सेसिबल, वेरिफाइड और ट्रांसफरेबल रहें. एक ही डिजिटल ID से, स्टूडेंट एक स्कूल से दूसरे स्कूल जा सकते हैं, कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन या नौकरी के लिए डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं, और कई पेपर सर्टिफिकेट पर निर्भर हुए बिना अपने क्रेडिट ट्रैक कर सकते हैं.

  • अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट की आसानी से आने-जाने की सुविधा दें.
  • सीखने के आसान तरीकों और क्रेडिट ट्रांसफर को सपोर्ट करें.
  • पहले की पढ़ाई को वैलिडेट करें और पहचानें.
  • पढ़ाई में तरक्की में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें और डुप्लीकेशन या धोखाधड़ी वाले रिकॉर्ड कम करें.
  • पूरी स्टूडेंट प्रोफाइल के लिए को-करिकुलर अचीवमेंट इकट्ठा करें.

क्योंकि सभी क्रेडेंशियल डिजिटली स्टोर होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को कई प्रोसेस में फिजिकल सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं होती, जिससे यह स्कूल ट्रांसफर, एंट्रेंस एग्जाम, एडमिशन, जॉब एप्लीकेशन और स्किलिंग प्रोग्राम के लिए काम का हो जाता है. हर APAAR ID एक यूनिक 12-डिजिट का नंबर होता है जो एक परमानेंट डिजिटल आइडेंटिटी की तरह काम करता है. यह स्टूडेंट्स को सभी एकेडमिक क्रेडिट्स को एक ही जगह स्टोर, मैनेज और एक्सेस करने की सुविधा देता है. यह ID पेपर रिकॉर्ड पर डिपेंडेंसी कम करता है और यह पक्का करता है कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स सुरक्षित रहें और डिमांड पर एक्सेस किए जा सकें.

ये भी पढ़ें-RPSC RAS: राजस्थान आरएएस भर्ती के लिए इंटरव्यू इस दिन से होगी शुरू, इतने उम्मीदवार होंगे शामिल
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
APAAR, Apaar Card, APAAR ID, Apaar Card Kya Hai, Apaar Id Apply
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com