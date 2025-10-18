बिना इस चीज के परीक्षा नहीं दे पाएंगे CBSE के छात्र, बोर्ड ने साफ कर दिया रुख

CBSE बोर्ड परीक्षाओं के पूरे शेड्यूल का तमाम छात्रों को इंतजार है, बोर्ड की तरफ से इससे पहले टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया था. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरफ से परीक्षा को लेकर तमाम तरह के अपडेट दिए जा रहे हैं, जिसमें ये भी बताया गया है कि बिना अपार आईडी के कोई भी छात्र 2025-26 बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकते हैं. ऐसे छात्रों को परीक्षा की लिस्ट में ही शामिल नहीं किया जाएगा, यानी अपार आईडी अनिवार्य है. बोर्ड की तरफ से तमाम राज्यों के स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या-क्या जरूरी है.

बोर्ड ने जारी किए निर्देश

सीबीएसई बोर्ड की तरफ से तमाम स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 2026 में होने वाली परीक्षा के लिए एलओसी तैयार करें, इसमें सिर्फ उन्हीं छात्रों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन करवाया हो. इसके अलावा इन छात्रों की अपार आईडी बी जेनरेट होनी जरूरी है. बिना इन चीजों के परीक्षा की लिस्ट में छात्रों को शामिल नहीं किया जाएगा.

क्या है अपार आईडी?

सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अपार आईडी को अनिवार्य किया है. इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है. ये एक तरह की यूनिक डिजिटल आईडी होती है. इसमें छात्र का पुराना रिकॉर्ड, रिजल्ट और पूरी शैक्षणिक जानकारी होती है. इससे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं किया जा सकता है और डुप्लीकेसी का भी खतरा नहीं होता है. ये एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है.

कैसे बनती है अपार आईडी?

अपार आईडी के लिए आवेदन करना काफी आसान है. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा. यहां अकाउंट बनाने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगइन करना होता है. इसके बाद सर्च बॉक्स में जाकर अपार आईडी सर्च कर सकते हैं. आधार नंबर डालने के बाद आपको आगे बढ़ना होगा, इसके बाद एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डीटेल भरनी होगी. अपना रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद एडमिशन ईयर और बोर्ड को सेलेक्ट करना होता है, इसके बाद आप अपना अपार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.