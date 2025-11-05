विज्ञापन

पंजाब पुलिस में इस बड़े पद पर तैनात हैं हरमनप्रीत कौर, जानें कितनी मिलती है सैलरी

Harmanpreet Kaur Salary: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर भी तैनात हैं, इसके अलावा वो WPL से भी अच्छी कमाई कर लेती हैं.

हरमनप्रीत कौर की सैलरी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर इतिहास रच लिया. इस शानदार जीत के बाद से ही महिला क्रिकेट टीम की खूब चर्चा हो रही है, इसके अलावा सबसे ज्यादा चर्चा कप्तान हरमनप्रीत कौर की भी हुई है. उनकी कप्तानी में ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ये कारनामा कर दिखाया है. हरमनप्रीत कौर को बीसीसीआई और डब्ल्यूपीएल से सैलरी के तौर पर काफी पैसा मिलता है. इसके अलावा हरमनप्रीत पंजाब पुलिस की अधिकारी भी हैं. आइए जानते हैं कि उन्हें पंजाब पुलिस से कितनी सैलरी मिलती है. 

डीएसपी का मिला है पद

जब भी किसी खिलाड़ी का नाम बड़ा हो जाता है तो जिस राज्य से वो आते हैं, वहां से उन्हें नौकरी ऑफर की जाती है. इसी तरह पंजाब पुलिस ने भी हरमनप्रीत कौर को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी DSP का पद दिया है, इस पर वो पिछले कई सालों से तैनात हैं. हालांकि उन्हें पुलिस की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है और वो सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देती हैं. हाल ही में वर्ल्ड कप में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ी दीप्ती शर्मा को भी यूपी पुलिस में डीएसपी बनाया गया है. 

भारत से कितना अलग होता है अमेरिका का मेयर चुनाव? क्या होती हैं पावर, जानें हर सवाल का जवाब

कितनी मिलती है सैलरी?

अब सवाल है कि डीएसपी के तौर पर हरमनप्रीत कौर को सैलरी कितनी मिलती है? पंजाब पुलिस में डीएसपी का पे लेवल एल-9 है, जिसके तहत उन्हें 53,100 की बेसिक सैलरी मिलती है. इसके अलावा डीए, टीए और एचआरए भी दिया जाता है. इसे मिलाकर सैलरी करीब एक लाख रुपये तक पहुंचती है. राज्य में मौजूद रहने पर टेलीफोन और बाकी तरह के खर्चे भी दिए जा सकते हैं. 

हरमनप्रीत की कमाई 

हरमनप्रीत कौर भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हैं, ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से उन्हें ग्रेड-ए कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है. जिसके तहत उन्हें करीब 50 लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं. इसके अलावा वुमंस प्रीमियर लीग (WPL) में हरमनप्रीत मुंबई इंडियंस से खेलती हैं, जिसके लिए उन्हें एक सीजन के 1.8 करोड़ रुपये मिलते हैं. यानी हर साल वो करीब दो से ढ़ाई करोड़ की कमाई कर लेती हैं. इसमें ब्रांड प्रमोशन का पैसा शामिल नहीं है, उसे मिलाकर कमाई और ज्यादा हो सकती है. 

