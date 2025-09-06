विज्ञापन

UPSSSC PET 2025 Exam: पहले दिन परीक्षा में 9 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, रविवार को टूटेगा रिकॉर्ड?

पेपर देने के लिए लाखों की संख्या होने से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, जिसकी वजह से हजारों छात्र सेंटर तक पहुंचने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए.

Read Time: 3 mins
Share
UPSSSC PET 2025 Exam: पहले दिन परीक्षा में 9 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल, रविवार को टूटेगा रिकॉर्ड?

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC PET 2025) परीक्षा का पहला दिन पूरा हो गया है. पहले दिन करीब 9 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी. ये परीक्षा दो दिन चलने वाली है. यानी 6 सितंबर 2025 को बचे हुए अभ्यर्थी  यूपी के PET एग्जाम में बैठेंगे. इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. इसकी को देखते हुए यूपी सरकार ने कई इंतजाम किए हैं. पहले दिन 6 सितंबर 2025 को परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई - सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक. वहीं 7 सितंबर के दिन भी यही समय रहेगा. 

ट्रेनों में दिखाई दी भारी भीड़

पेपर देने के लिए लाखों की संख्या होने से ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, जिसकी वजह से हजारों छात्र सेंटर तक पहुंचने के लिए मशक्कत करते हुए नजर आए. इसके अलावा कई खबरें तो ऐसी सामने आईं कि ट्रेन के लेट होने से काफी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सके. अगर आप भी दूसरे दिन एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले ये जरूरी जानकारी जरूर पढ़ लें.

अगर आप कल एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको एग्जाम सेंटर में परेशानी हो सकती है. 

इन बातों का रखें ध्यान

  • अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक पहचान पत्र जरूर रख लें. 
  • एग्जाम शुरू होने के दो घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे. 
  • आधार कार्ड के साथ परीक्षार्थी को दो नए पासपोर्ट साइज फोटो, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और एग्जाम की डेट लिखी हो, ले जाना है.
  • एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन, ब्लूटुथ, स्मार्टवॉच और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जा सकते हैं. 
  • अभ्यर्थियों को सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाने की इजाजत होगी. 
  • अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी के समय को रियल टाइम चेक करते रहें.

बता दें कि UPSSSC PET की परीक्षा 100 अंको के साथ दो घंटे की है. इस बार निगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था की गई है. हर गलत उत्तर पर चौथाई अंक काटा जाएगा. वहीं, पीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैद्य रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Upsssc Pet Exam, UPSSSC PET Exam 2025, UPSSSC PET Exam Guidlines, UPSSSC PET Exam Special Train, Special Train For UPSSSC PET Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com