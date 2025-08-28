UPSSSC PET 2025 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UPSSSC PET 2025 admit card : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पीईटी) 2025 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यह जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर और अभ्यर्थियों को मेल भेजकर दी है. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को भेजे गए मेल में जो लिंक दिया गया है उससे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि मेल में सेंटर किस शहर में इस बात की भी जानकारी दी गई है.

मेल में दिए गए लिंक के अलावा आप यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रड नंबर और जन्मतिथि डालकर सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

कब है UPSSSC PET 2025 एग्जाम

यूपीएसएसएससी एग्जाम 2025 6 और 7 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.यह परीक्षा ग्रुप सी की प्रारंभिक पात्रता

टेस्ट के लिए कराई जा रही है.

