UPSSSC PET 2025 Exam: पहले दिन की परीक्षा के लिए पहुंचे 12 लाख अभ्यर्थी, जानें वापसी के लिए कहां से मिलेगी ट्रेन?

UPSSSC PET Exam 2025: यूपी रोडवेज की तरफ से कई अतिरिक्त बसों का भी इंतजाम किया गया है. तमाम जिलों के बस अड्डों से ये बसें चलाई जा रही हैं. इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए हेल्पडेस्क भी तैयार किए गए हैं.

यूपी में 25 लाख अभ्यर्थी दे रहे हैं परीक्षा

UPSSSC PET Exam 2025: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC PET 2025) परीक्षा की पहली शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है, जिसके बाद दोपहर तीन बजे से दूसरी शिफ्ट का एग्जाम शुरू होगा. दो दिन चलने वाली इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं. यही वजह है कि यूपी सरकार की तरफ से इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं. अगर आप भी घर से परीक्षा देने निकल रहे हैं तो पहले ये जरूरी जानकारी जरूर पढ़ लें. इसमें गाइडलाइन से लेकर बसों और ट्रेनों की जानकारी आपको मिलेगी. 

UPSSSC PET 2025 परीक्षा यूपी के 48 जिलों में आयोजित की जा रही है. दो दिन यानी 6 और 7 सितंबर को ये परीक्षा होगी. पहले दिन की परीक्षा के लिए लाखों अभ्यर्थी अपने एग्जाम सेंटर्स में पुहंचे हैं. पहले दिन 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा देंगे. पहले दिन ट्रेनों में काफी भीड़ नजर आई और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए अभ्यर्थी मशक्कत करते नजर आए. 

कहां से चलाई जा रही हैं ट्रेनें?

UPSSSC PET 2025 परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों के शामिल होने के चलते दो ट्रेन लखनऊ जंक्शन–लखीमपुर रूट पर चलाई जा रही हैं. वहीं दो ट्रेनें गोमतीनगर–गोरखपुर रूट पर भी चल रही हैं. अगर आप एग्जाम देने के बाद घर लौटना चाहते हैं तो आपके लिए ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. कई स्टेशनों पर ट्रेन को रोका भी जाएगा, जिससे छात्रों को चढ़ने या उतरने में आसानी होगी. इसके अलावा टिकट काउंटर पर अलग से लाइन और मेडिकल की सुविधा भी दी जा रही है. 

  • ट्रेन संख्या 05032 शाम 5:50 पर लखीमपुर से रवाना होगी और रात 8 बजकर 55 मिनट पर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. 
  • ट्रेन संख्या 05028 शाम 7:45 पर गोमतीनगर से रवाना होगी और बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद होकर गोरखपुर पहुंचेगी.
  • ट्रेन संख्या 01902 मथुरा जंक्शन से कानपुर सेंट्रल के लिए 5 और 7 सितंबर को दोपहर 2 बजे चलेगी.
  • ट्रेन संख्या 01904 मथुरा से कानपुर के लिए 6 और 7 सितंबर को शाम 7:45 बजे से चलाई जाएगी.
  • ट्रेन संख्या 01908, 01910, और 01912 आगरा कैंट से चलाई जा रही हैं.  

गाजियाबाद से कानपुर सेंट्रल के लिए भी ट्रेन है. ये ट्रेन दादरी, खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, टूण्डा, फिरोजाबाद और सिकोहाबाद से होकर गुजरेगी. 

बसों का भी इंतजाम

यूपी रोडवेज की तरफ से कई अतिरिक्त बसों का भी इंतजाम किया गया है. तमाम जिलों के बस अड्डों से ये बसें चलाई जा रही हैं. इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए हेल्पडेस्क भी तैयार किए गए हैं.  वापसी तक के लिए नॉनस्टॉप बसें चलाई जा रही हैं, जिससे अभ्यर्थियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी. 

इन बातों का रखें खयाल

अगर आप रास्ते में हैं और 3 बजे वाले एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खयाल रखना होगा. ऐसा नहीं करने पर आपको एग्जाम सेंटर में परेशानी हो सकती है. 

  • अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा एक पहचान पत्र जरूर रख लें. 
  • एग्जाम शुरू होने के दो घंटे पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और आधे घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे. 
  • एग्जाम सेंटर में मोबाइल फोन, ब्लूटुथ, स्मार्टवॉच और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जा सकते हैं. 
  • अभ्यर्थियों को सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ही लेकर जाने की इजाजत होगी. 
     
